La notizia era già apparsa online la scorsa settimana è ora è davvero ufficiale: la Gigafactory di Berlino di Tesla ha raggiunto il suo primo target produttivo. A distanza di tre mesi dalla partenza della produzione, infatti, lo stabilimento ha raggiunto quota 1000 unità prodotte alla settimana. Si tratta di un importante step intermedio in vista di un’ulteriore crescita futura delle attività.

Tesla punta a realizzare almeno 500 mila unità all’anno a Berlino. Per raggiungere questo target sarà necessario incrementare di circa 10 volte le attività produttive attuali. La Gigafactory, in ogni caso, è ancora in una prima fase della sua attività ed ulteriori potenziamenti sono in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Attualmente, Tesla realizza a Berlino esclusivamente la Model Y Performance.

Da notare che i primi tre mesi di produzione di Tesla a Berlino hanno fatto segnare un totale di 8865 unità prodotte. Si tratta di un dato decisamente inferiore rispetto alla Gigafactory di Shanghai, stabilimento decisamente più grande rispetto a quello tedesco. Il primo trimestre di attività produttive nel sito cinese, infatti, è stato caratterizzato da circa 34 mila unità prodotte per Tesla che, a Shanghai, realizza sia la Model 3 che la Model Y.

Il secondo trimestre di attività a Berlino sarà fondamentale per capire le potenzialità dello stabilimento tedesco di Tesla. La produzione potrebbe aumentare rapidamente, in parallelo ad una crescita della domanda da parte della clientela del mercato europeo. Ne sapremo di più, di certo, nel corso delle prossime settimane quando arriveranno nuovi dati sulle attività dello stabilimento.