Il futuro Tesla Cybertruck si avvicina sempre di più al debutto ufficiale. Il nuovo pick-up è attualmente in fase di pre-produzione, con alcuni modelli di pre-serie già pronti per i test che anticipano il debutto sulle linee produttive. In merito al progetto, Elon Musk non sembra avere dubbi. Il nuovo Tesla Cybertruck sarà il miglior prodotto di sempre di Tesla. L’affermazione, per certi versi scontata, conferma la grande fiducia nel progetto che porterà Tesla in uno dei segmenti di mercati più redditizi in Nord America.

Il lancio del futuro Tesla Cybertruck segnerà, quindi, un momento molto importante per l’azienda. Nei giorni scorsi sono emerse le perplessità di Musk sul futuro dell’economia. Sulla base di tali perplessità, Tesla avrebbe interrotto le assunzioni valutando anche la possibilità di ridurre la forza lavoro. Il Tesla Cybertruck avrà, invece, l’obiettivo di sostenere l’azienda ed i suoi risultati finanziari nel corso dei prossimi anni, sia in termini di ricavi che di utili. Le potenzialità ci sono tutte.

Il pick-up, infatti, ha le carte in regola per diventare un riferimento della gamma Tesla, anche se non dovesse essere “il miglior modello di sempre“. In particolare in Nord America, infatti, il Tesla Cybertruck potrà ritagliarsi una fetta considerevole del mercato. Basterà attendere pochi mesi e l’avvio della produzione di serie, con le prime consegne ai clienti, per saperne di più su quello che sarà il destino del nuovo pick-up. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno, quindi, a breve.