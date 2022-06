Tesla potrebbe aver avviato un programma di ridimensionamento degli investimenti a seguito di una “pessima sensazione” sull’andamento futuro dell’economia da parte di Elon Musk. Come riportato da Reuters, infatti, Musk, in una mail ai manager di Tesla, avrebbe ordinato lo stop alle assunzioni e l’avvio di un programma mirato a tagliare 10 mila posti di lavoro in Tesla (circa il 10% del personale, considerando anche le sussidiarie, secondo i dati ufficiali rivelati da Tesla a fine 2021).

Si tratta di una vera e propria scelta conservativa, mirata a preparare l’azienda in vista di una possibile crisi economica più articolata e in grado di colpire le attività di Tesla. Da notare che Tesla deve fare i conti anche con la scelta di Musk di dare un taglio netto al riscorso al lavoro da remoto per i dipendenti. Secondo Musk, infatti, non è più necessario ricorrere a questa modalità di lavoro e sarà richiesto ai dipendenti Tesla di essere presenti in ufficio per “40 ore a settimana”.

L’azienda americana deve, quindi, fare i conti con vari elementi che, in un modo o nell’altro, rischiano di rallentare le sue attività nel corso dei prossimi mesi. Le scelte di Musk (come al solito) sono destinate a far discutere. Nel frattempo, ricordiamo, Tesla ha in cantiere diverse novità per il futuro, a partire dal debutto del nuovo Tesla Cybertruck. Il nuovo pick-up è atteso sulle strade nel corso del prossimo anno e contribuirà in modo significativo alla crescita dei risultati, già da record, dell’azienda. Ne sapremo di più a breve.