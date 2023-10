Tesla è l'auto meno rubata, ecco perché

La Tesla Model 3 a trazione integrale e la Model Y a trazione integrale sono i veicoli meno soggetti a furti negli Stati Uniti, secondo l'ultimo rapporto assicurativo dell'Highway Loss Data Institute (HLDI), che monitora i furti di auto, pick-up, SUV e furgoni degli anni modello 2020-2022.

I dati provengono da quasi 40 compagnie assicurative di tutto il paese e classificano i veicoli in base al punteggio RCF (Relative Claim Frequency), che tiene conto del numero di veicoli assicurati rispetto al numero di richieste di furto presentate.

In questo contesto, sia la Tesla Model 3 AWD 2020-2022 che la Model Y AWD hanno ottenuto lo stesso punteggio RCF pari a tre. Il SUV Model X è il quinto veicolo meno soggetto a furti con un punteggio RCF di otto, mentre un'altra vettura elettrica, la Nissan Leaf, ha ottenuto un punteggio di 13. La Tesla Model S è l'ultima nella lista dei 20 veicoli meno soggetti a furti negli Stati Uniti, con una frequenza relativa di richieste di risarcimento pari a 15.

Come mai le Tesla sono così poco soggette ai furti sebbene siano molto diffuse? Il rapporto non menziona esplicitamente questo aspetto, ma una possibile ragione per cui le Tesla siano meno soggette a furti potrebbe essere il fatto che la loro posizione può essere monitorata in remoto tramite gli smartphone dei proprietari, agevolando così l'intervento delle autorità nel recupero del veicolo in caso di furto. Un aspetto decisamente interessante che ci auguriamo possa essere esteso in futuro anche su altri modelli e marchi.