Tesla, ecco come negli anni la casa automobilistica ha onorato gli eroi militari

Nel corso degli anni, la casa automobilistica Tesla ha onorato tutti gli eroi militari che hanno prestato servizio nell’esercito. Diamo uno sguardo ai veicoli che l’azienda di Elon Musk ha deciso di realizzare e dedicare ai militari. In occasione del Veteran’s Day 2020, il noto portale Teslarati ha deciso di ringraziare tutti gli eroi che si sono sacrificati per proteggere la propria patria, creando una piccola timeline delle vetture a loro dedicate.

Model S 2014

Nel lontano2014 la casa automobilistica Tesla diffuse diverse fotografie di una Model S di ispirazione militare tramite il proprio canale twitter. La mimetica Model S da allora non è più apparsa sul web ma il messaggio postato insieme alla foto dimostra chiaramente la grande fiducia che la società pone verso i suoi veterani.

A heartfelt Veterans Day thank you to all who have served. #TeslaVets #VeteransDay pic.twitter.com/Eynq2wzXr7 — Tesla (@Tesla) November 11, 2014

Model S 2017

Cosi come per il ringraziamento del 2014 dedicato ai veterani, Tesla ha progettato un’inedita Model S caratterizzata da un rivestimento a tema mimetico grazie alla collaborazione con alcune società. Tra queste sono state portate a termine realizzazioni di SS Custom, inediti dettagli creati da Unplugged Performance ed EVannex. In occasione del Memorial Day del 2017, il veicolo è arrivato fino al Cimitero Nazionale di San Francisco al fine di onorare tutti gli eroi caduti in guerra e che hanno purtroppo messo a repentaglio la loro vita per proteggere la libertà della patria.

Programma di impiego veterani

Grande stima da parte di Tesla dunque che considera, addirittura, tutti i veterani perfetti per entrare a far parte del suo team poiché la loro precedente esperienza ha fatto si che apprendessero adeguate competenze tecniche e meccaniche.

L’ex direttore delle comunicazioni per Tesla, Camille Ricketts, ha dichiarato:

I veterani sono la soluzione perfetta per Tesla perché molti di loro hanno acquisito competenze tecniche, elettriche e meccaniche incredibilmente avanzate nel servizio che sono direttamente applicabili alla produzione di veicoli elettrici. Ai veterani viene insegnato a essere leader nel contesto di un team cooperativo, ed è esattamente così che funziona Tesla, consentendo ai dipendenti di essere fuori dagli schemi mentre lavorano duramente verso un obiettivo comune. Assumere veterani è molto complementare all’altra missione di Tesla di spostare il mondo verso la sicurezza energetica e l’indipendenza.

Nel 2017, la società diffuse un video con l’intento di diffondere il suo programma dedicato ai veterani. L’azienda avrebbe infatti affermato: