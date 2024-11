Tesla installerà i nuovi Supercharger V4 con ricarica 500 kW

Tesla ha annunciato l'imminente installazione dei nuovi cabinet V4 per le sue stazioni di ricarica Supercharger, che permetteranno di raggiungere una potenza di ricarica fino a 500 kW. L'azienda prevede di iniziare l'implementazione dei primi siti con i nuovi cabinet V4 nel corso del prossimo anno.

L'introduzione dei Supercharger V4 rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia di ricarica rapida per veicoli elettrici. Finora Tesla aveva installato solo le colonnine V4, mantenendo i precedenti cabinet V3 che limitavano la potenza a 250 kW. Con i nuovi cabinet V4, l'azienda potrà finalmente sfruttare appieno il potenziale delle stazioni di nuova generazione.

Tesla sta puntando a velocizzare il più possibile la diffusione della sua rete di ricarica.

Secondo quanto comunicato da Tesla, i principali vantaggi dei nuovi cabinet V4 includono: ricarica più veloce, con supporto per architetture da 400V a 1000V e tempi ridotti del 30% per il Cybertruck; implementazione più rapida, con ogni cabinet in grado di alimentare 8 colonnine anziché 4 e hardware di nuova generazione, con densità di potenza triplicata

L'azienda ha inoltre confermato di essere al lavoro sul progetto Oasis Supercharger, che prevede l'integrazione di ampi impianti solari e sistemi di accumulo per rendere le stazioni di ricarica prevalentemente indipendenti dalla rete elettrica. Questo rappresenta un passo importante verso la realizzazione della promessa, fatta anni fa da Elon Musk, di rendere i Supercharger alimentati da energia solare.

Con l'introduzione dei cabinet V4, e il progetto Oasis in cantiere, Tesla sembra finalmente avere tutti gli elementi necessari per creare una rete di ricarica rapida, potente ed efficiente, che si riveli anche ecologicamente sostenibile.

Questa evoluzione potrebbe rappresentare un importante modello per l'intero settore della mobilità elettrica, dimostrando la fattibilità di infrastrutture di ricarica ad alte prestazioni alimentate da fonti rinnovabili.