Tesla Model 3 drag race: i modelli 2019 e 2021 a confronto

Il progresso in campo automobilistico di solito porta ad auto sempre più veloci ed efficienti, grazie al continuo lavoro di ottimizzazione svolto dai produttori; a giudicare da quanto riportato da carwow, sembra che questa regola non si applichi alla nuova Tesla Model 3, che è risultata essere sensibilmente più lenta rispetto al modello 2019.

Nel video che vi riportiamo in calce si vedono le due Tesla Model 3 a confronto su scatti da fermo e accelerazioni in movimento, e i risultati non lasciano spazio a molti dubbi: in tutti i casi, sia sullo scatto da fermo sia sulle accelerazioni in movimento, la “vecchia” Tesla Model 3 del 2019 è risultata più veloce rispetto al nuovo modello 2021, anche se di poco.

Sulla carta, le due auto sono sostanzialmente identiche: doppio motore elettrico, 457 cavalli – si sta parlando della versione Performance in entrambi i casi – di potenza con 660 Nm di coppia massima, un peso ufficiale praticamente identico (1847 contro 1844 kg).

La realtà dei fatti però è leggermente diversa, come afferma Mat Watson di carwow nel video-test: le due auto, come fatto notare dalla community di appassionati, montano cerchi differenti, e sulla versione 2021 troviamo cerchi che pesano ognuno 1kg in più rispetto alla versione 2019. Ma non è tutto, perché sulla versione 2021 sono installati i tanto chiacchierati finestrini a doppio vetro, pensati per ridurre il rumore che entra nell’abitacolo durante la marcia, e questo aspetto non può che far aumentare il peso complessivo dell’auto. Infine, c’è un’altra differenza da tenere a mente tra le due auto: il vecchio modello monta un pacco batterie da 75 kWh, mentre la Model 3 2021 arriva a 80 kWh con un pacco batterie prodotto da Panasonic. Insomma, le differenze tra le due auto ci sono, ma non è facilissimo individuarle a occhio nudo.

Non si possono trarre conclusioni definitive da questo test, ma senza dubbio questo video stimolerà la curiosità di tanti altri Tesla owner, e ci aspettiamo test simili condotti da altri per capire se i risultati si ripetono.