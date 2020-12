Toyota C+pod: la supercompatta elettrica ideale per la città

La casa automobilistica Toyota, nel corso di queste festività ha lanciato sul mercato giapponese la sua prima auto elettrica per la città, la Toyota C+pod. Si tratta di una supercompatta elettrificata dedicata ai servizi di car sharing, flotte ed enti pubblici. Solamente a partire dall’anno 2022 la C+pod potrà essere acquistata anche dai privati. Tuttavia, la casa automobilistica non ha ancora specificato se la nuova citycar sarà disponibile anche in Europa. Per quanto riguarda il prezzo, invece, dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.650.000-1.716.000 yen, pari a circa 13.000 euro.

Il veicolo elettrico del marchio Toyota, ha tutte le caratteristiche per rendere più facili ed efficienti gli spostamenti quotidiani nel contesto urbano molto trafficato come quello giapponese. Alcuni fattori – quali la poca necessità di possedere un’auto privata, i brevi tragitti da percorrere e i pochi parcheggi presenti sul territorio – infatti, spingono la popolazione del Giappone a lasciare le tradizioni auto a quattro ruote e preferire un piccolo veicolo coma la C+pod.

La supercompatta a zero emissioni ha una lunghezza di 2,49 m, una larghezza di 1,29 m e un’altezza di 1,55 m. Inoltre ha un passo di 1,78 m, un raggio di sterzata di soli 3,9 m ed è equipaggiata da freni a disco anteriori e freni a tamburo posteriori e monta pneumatici 155/70 R13.

La Toyota C+pod – dal peso di soli 690 kg, grazie al materiale con cui è stata realizzata la carrozzeria – è provvista di una innovativa tecnologia dedicata alla sicurezza poiché è presente il Pre-collision Safety System, il riconoscimento pedoni e ciclisti (solo di giorno) e i sensori di parcheggio con frenata automatica in manovra. Non mancano, in fine, i fari a LED anteriori e posteriori.

Al di sotto del pianale è stata installata la batteria agli ioni di litio da 9,06 kWh. Grazie al motore sincrono a magneti permanenti la piccola Toyota è in grado di raggiungere una velocità massima di 60 km/h e garantisce un’autonomia in WLTP di 150 km. Utilizzando una colonnina da 200 Volt/16 Ampere la super-compatta può essere ricaricata in sole 5 ore.