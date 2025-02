Toyota inaugura la prima fabbrica di batterie made in USA

Toyota ha annunciato l'avvio della produzione di batterie nel suo nuovo stabilimento in North Carolina ad aprile. La fabbrica, la prima del costruttore giapponese fuori dal Giappone dedicata alle batterie, fornirà componenti per veicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in assemblati in Nord America.

L'impianto rappresenta un investimento di quasi 14 miliardi di dollari per Toyota e segna un passo importante nella sua strategia di elettrificazione. La fabbrica dispone di 14 linee di assemblaggio, di cui 10 dedicate ai moduli per veicoli elettrici e ibridi plug-in, e 4 per gli ibridi tradizionali. Entro il 2030, Toyota prevede di raggiungere una capacità produttiva annua di 30 gigawattora, sufficiente per oltre 400.000 auto elettriche con batterie da 70 kWh.

Questo investimento arriva in un momento cruciale per Toyota, che finora ha venduto relativamente pochi veicoli elettrici. Nel 2023 le vendite globali di EV del marchio hanno raggiunto circa 140.000 unità, di cui solo 18.570 negli Stati Uniti. Attualmente l'unico modello completamente elettrico offerto da Toyota è il crossover BZ4X.

Per supportare questa espansione della gamma elettrica, Toyota ha investito quasi 10 miliardi di dollari nella fabbrica di batterie in North Carolina e nell'ampliamento dello stabilimento di Georgetown, Kentucky. In quest'ultimo è previsto l'avvio della produzione di un SUV elettrico a tre file di sedili, anche se il lancio sarebbe stato posticipato al 2026.

Nonostante l'offerta limitata di modelli elettrici, la domanda per i veicoli a batteria Toyota sembra promettente. Le vendite del BZ4X sono infatti raddoppiate nel 2023 rispetto all'anno precedente, raggiungendo quasi 20.000 unità negli USA.

Sebbene sia stata criticata per il ritardo nell'elettrificazione, Toyota potrebbe trovarsi nella posizione giusta al momento giusto. Con le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti che hanno raggiunto nuovi record nel 2023 e previsioni di ulteriore crescita, il piano di Toyota di lanciare una nuova gamma di EV sul mercato americano potrebbe rivelarsi vincente sia per i consumatori che per l'azienda stessa.