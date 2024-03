Toyota non "sprecherà" denaro per fare auto elettriche

Il CEO di Toyota, Ted Ogawa, dichiara che prevede che nel 2030 solo il 30% delle vendite di auto negli USA sarà di veicoli elettrici, la metà di quanto richiesto dall'EPA. Secondo il dirigente è preferibile comprare crediti (ambientali) piuttosto che sprecare denaro nello sviluppo di auto elettriche.

In un'intervista con Automotive News, Ogawa afferma anche che Toyota seguirà la domanda dei clienti, orientandosi verso soluzioni di "elettrificazione", in particolare ibride. La società sta investendo miliardi di dollari nell'ibrido e in una nuova struttura per batterie, ma non prevede di adeguarsi completamente alle normative sull'elettrico. L’affermazione, tuttavia, lascia anche intendere che se ci dovesse essere una forte richiesta di auto elettrica allora l’azienda di adatterà.

Le dichiarazioni di Ogawa sottolineano ancora una volta la posizione incerta, per non dire fredda, di alcuni marchi nei riguardi delle auto elettriche. Una posizione prudente, che racconta di aziende che preferiscono usare maggior cautela negli investimenti. D’altra parte però il rischio è di trovarsi impreparati nel momento in cui ci sarà davvero una svolta nel mercato: inizare a sviluppare elettriche nel momento in cui i consumatori sono pronti a comprarle significherebbe essere in ritardo rispetto ai concorrenti.

Resta da vedere se questa strategia si rivelerà vincente nel lungo periodo o se Toyota dovrà alla fine rivedere la sua posizione sull'elettrificazione per rimanere competitiva sul mercato automobilistico in evoluzione.

Immagine di copertina: yencha