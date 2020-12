Trenitalia, al via il trasporto delle bici su tutti gli Intercity entro il 2021

Il servizio di trasporto bici a bordo treno continua il suo processo di ottimizzazione. È la stessa Trenitalia a dare l’annuncio: a partire dal prossimo 13 dicembre 2020 saranno attivi ulteriori 22 Intercity dotati di appositi spazi dedicati al trasporto delle biciclette montate.

Sali a bordo dei treni con la tua bici!

Sono sempre di più i cittadini che utilizzano la bici come mezzo di trasporto per recarsi sul luogo di lavoro o per raggiungere qualsiasi altra meta. Non a caso, l’industria italiana delle biciclette sta registrando numeri da record. Sicuramente grande il merito degli incentivi statali e bonus stanziati: le stime prevedono, difatti, che entro fine 2020 si varcherà la soglia di 2 milioni di unità vendute.

Solamente alcune settimane fa avevamo parlato dell’intermodalità, ovvero la nuova normativa che va ad introdurre l’obbligo per tutte le compagnie ferroviarie di fornire un apposito spazio su tutti i treni dedito alle bici. Non a caso dunque la regolamentazione, con conseguente ottimizzazione di tale servizio, non può che apportare benefici per tutti gli utenti costretti a dover utilizzare anche i mezzi pubblici promuovendo, allo stesso tempo, la sostenibilità ambientale.

Nuovo servizio bici con Intercity

L’annuncio ufficializzato da Trenitalia mira a fornire ulteriori servizi a tutti i passeggeri della compagnia, disponendo spazi destinati ai veicoli a due ruote. Allo stato attuale, i posti disponibili corrispondono a 6 stalli per ciascun treno, con una collocazione nella maggior parte dei caso presente nella carrozza 3. Tuttavia, la compagnia sta proseguendo i lavori di ammodernamento dei vecchi treni con l’obiettivo di introdurre le attrezzature necessarie su tutti i treni Intercity entro il 2021, così da permettere agli utenti di poter trasportare la propria bici montata su più tratte.

Come avevamo già ribadito, il trasporto bici sarà gratuito solamente fino al 31 dicembre 2020. Ciascun passeggero potrà, a partire dal 1 gennaio 2021, prenotare il posto anche tramite sito Trenitalia ad un costo di € 3,50.