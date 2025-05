Trump fa retromarcia: sospesi (di nuovo) i dazi contro l'Europa

Nel tumultuoso panorama delle relazioni commerciali internazionali, l'ormai consueto valzer di minacce e concessioni tra Stati Uniti ed Europa segna un nuovo capitolo. La tensione sui dazi doganali, che sembrava destinata a raggiungere il punto di non ritorno entro giugno, ha subito l'ennesimo colpo di scena con un rinvio che sposta l'attenzione all'estate. Questa danza diplomatica tra Donald Trump e Ursula von der Leyen rivela quanto sia complesso e delicato l'equilibrio commerciale transatlantico, in un momento in cui entrambe le potenze cercano di rafforzare le proprie posizioni negoziali senza compromettere irrimediabilmente i rapporti economici.

Il presidente americano, dopo aver minacciato venerdì scorso di raddoppiare le tariffe esistenti portandole al 50%, ha improvvisamente concesso una nuova proroga fino al 9 luglio. La decisione è arrivata in seguito a una conversazione telefonica con la presidente della Commissione europea, durante la quale von der Leyen ha evidentemente persuaso Trump della necessità di un tempo supplementare per le trattative in corso.

La notizia della proroga è emersa inizialmente dai social media, quando la stessa von der Leyen ha definito "ottima" la conversazione avuta con Trump, sottolineando l'importanza strategica della relazione commerciale tra le due sponde dell'Atlantico. Non a caso, la presidente ha descritto i rapporti tra UE e USA come "i più importanti e stretti al mondo", ribadendo la disponibilità europea a negoziati rapidi e decisi.

L'intera vicenda si è svolta con la mediazione dei social network, riflettendo la nuova normalità della diplomazia contemporanea. Dopo il tweet di von der Leyen, Trump ha risposto attraverso il suo account Truth, confermando sia l'avvenuta conversazione che la nuova scadenza. "Ho ricevuto una telefonata da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che mi ha chiesto una proroga della scadenza dell'1 giugno per la tariffa del 50%", ha scritto il tycoon, aggiungendo di aver accettato la proroga fino al 9 luglio 2025.

Questo scambio pubblico di messaggi dimostra quanto le relazioni internazionali siano oggi gestite anche attraverso canali diretti e informali, con dichiarazioni che diventano immediatamente di dominio pubblico, influenzando mercati e aspettative degli operatori economici. La comunicazione tra i leader mondiali si è trasformata in uno spettacolo accessibile in tempo reale, dove ogni parola viene analizzata e interpretata dagli osservatori internazionali.

L'improvviso cambio di rotta di Trump, passato dalle minacce alla concessione in appena 48 ore, non è una novità nella sua strategia negoziale. Questa tattica dell'ultimatum seguito dal dietrofront strategico si è rivelata una costante della sua politica commerciale, creando un clima di incertezza che tiene sotto pressione i partner commerciali degli Stati Uniti, costretti a navigare in acque perennemente agitate.

La Commissione europea, dal canto suo, sembra aver compreso il meccanismo e risponde con una combinazione di fermezza e flessibilità, cercando di guadagnare tempo senza apparire in posizione di debolezza. Von der Leyen ha infatti sottolineato che l'Europa è pronta a negoziare "con rapidità e decisione", ma ha anche chiaramente indicato che per "raggiungere un buon accordo" è necessario più tempo.

Questa nuova tregua commerciale sposta l'attenzione al periodo estivo, quando le trattative dovranno necessariamente produrre risultati concreti per evitare l'escalation. Entrambe le parti sembrano consapevoli dell'importanza di trovare un compromesso, considerando che il commercio transatlantico rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia globale. La posta in gioco va ben oltre le singole tariffe, toccando questioni di competitività industriale, sovranità economica e alleanze strategiche in un mondo sempre più polarizzato.