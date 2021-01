Ultraviolette F77, prima run del 2021 per la piccola moto elettrica indiana

Non più di qualche giorno fa vi abbiamo raccontato dell’intenzione di Yamaha di entrare a gamba tesa sul mercato indiano delle due ruote, con proposte elettriche a basso costo pensate appositamente per un paese dove gli scooter e le moto di piccola cilindrata sono i mezzi di trasporto più popolari in assoluto. Il colosso giapponese dovrà fare i conti con diverse realtà locali che stanno già operando nel mondo delle moto elettriche, a cui nel 2021 dovrebbe aggiungersi anche la ditta Ultraviolette, che è quasi pronta al rilascio della sua sportiva elettrica chiamata F77.

Presentata per la prima volta nel 2019, la Ultraviolette F77 dovrebbe competere con moto sportive dotate di motore termico da 250cc; si tratta quindi di una moto di cilindrata medio-piccola, con un motore da 25 kW che eroga 34 cavalli, sufficienti a fare da 0 a 60 km/h in 3 secondi netti, grazie ai 450 Nm di coppia sprigionata. Sulla F77 è presente una porta di ricarica CCS, il che ci fa sperare che sia possibile ricaricarla in corrente continua con sistema Fast Charing; purtroppo ad oggi non abbiamo informazioni sulla capacità della batteria.

Un paio di giorni fa è stato pubblicato su Youtube un video ufficiale in cui la F77 viene mostrata durante un test ride, condotto dal fondatore della compagnia e CEO Narayan Subramaniam. La F77 ai piedi delle colline Nandi, per testarne le capacità in un ambiente che esalti le sue capacità sportive, ma anche la sua capacità di carico: la F77 è infatti stata testata con un passeggero a bordo, e con borse laterali da 10 kg ciascuna, per poterne saggiare le prestazioni anche dopo un notevole aumento di peso.

Ultraviolette F77 sarà proposta inizialmente solo sul mercato indiano, anche perché vista l’enorme richiesta di moto elettriche sarà difficile che la compagnia riesca a produrre abbastanza modelli da esportare in giro per il mondo. In ogni caso, visto il prezzo di listino intorno ai 4000 $, siamo sicuri che qualcuno proverà ad acquistare la Ultraviolette F77 anche da altri paesi.