La Nio, colosso cinese che produce auto elettriche, quando ha pensato la sua hypercar EP9 è andata oltre: non si è limitata a dar vita ad una supercar da 1.000 kW, ma l’ha creata per andare a caccia di record.

Con questa vettura è stato stabilito il giro più veloce sul Circuit of the Americas ed è stato ottenuto anche il miglior tempo per un veicolo elettrico, sul leggendario circuito di Nurburgring (6 minuti e 45 secondi, migliorando di quasi 20 secondi quello precedente).

Ne sono stati costruiti pochissimi esemplari, forse solo 6, ma oggi si ha nuovamente la possibilità di acquistarne una tramite la casa d’aste Bonhams.

La vettura in vendita, sebbene abbia girato in vari circuiti sparsi per il mondo, non è una di quelle che ha ottenuto dei record, ma ha una particolarità che la rende comunque unica. La sua livrea è stata dipinta a mano da Nicolai Sclater, noto anche col nome d’arte Ornamental Conifer. L’artista, che vive a Los Angeles, è conosciuto per il suo stile audace e fortemente grafico che incorpora iconiche immagini di sport motoristici, graffiti ma anche elementi di pittura a mano.

Questo esemplare, fino a dicembre dell’anno scorso era in mostra al Petersen Museum insieme ad altre hypercar moderne, tra cui la Czinger 21C, la Hennessey Venom F5, la Rimac Concept One, la Bugatti Veyron, la Ferrari LaFerrari e la Koenigsegg Regera.

L’auto in vendita, però non è utilizzabile, poiché priva di batteria e di alcune componenti meccaniche, ma la Nio può fornire i ricambi necessari. Bisogna soltanto ricordarsi che si tratta di una vettura pensata, studiata e creata per le piste e non omologabile per uso stradale.

L’EP9 ha una potenza di 1.000 kW (1.360 CV) ed è equipaggiata con quattro motori elettrici. Può scattare da 0-100km/h in 2,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 312km/h.

La casa cinese ha pensato ad un metodo di ricarica innovativo per questa hypercar da record: anziché collegare l’auto ad una fonte di corrente, si può semplicemente andare ad una stazione di ricarica del marchio, dove le batterie esauste verranno sostituite con quelle nuove in soli 3 minuti.

Si stima che l’esemplare all’asta verrà venduto ad una cifra che oscillerà tra gli 800,000 $ – 1,4 milioni di $.