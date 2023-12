Uni-Wheel è la nuova ruota di Hyundai che promette di rivoluzionare le elettriche

Hyundai Motor Group ha recentemente presentato l'Uni-Wheel, una rivoluzionaria innovazione nel design delle ruote che potrebbe influenzare significativamente il futuro dei veicoli, in particolare quelli elettrici.

In sostanza, l'Uni-Wheel incorpora i giunti di un veicolo elettrico direttamente nella parte cava della ruota, eliminando la necessità di complesse strutture per assemblare giunti omocinetici e alberi di trasmissione. Questo non solo semplifica il processo di progettazione, ma consente anche una trasmissione più efficiente della potenza del motore alla ruota. Di conseguenza, l'utilizzo del design Uni-Wheel potrebbe consentire ai veicoli elettrici di ottenere più spazio interno e una maggiore capacità per le batterie.

Il sistema Uni-Wheel si basa su una configurazione speciale di ingranaggi planetari, con un "ingranaggio solare" centrale attorno al quale ruotano quattro pignoni e una corona dentata esterna. La potenza del motore elettrico viene inviata all'ingranaggio centrale, che mette in movimento i pignoni, i quali a loro volta ingranano con la corona dentata esterna.

Un elemento interessante è la capacità del sistema Uni-Wheel di muoversi in varie direzioni come un giroscopio mentre percorre le strade, eliminando la necessità di sistemi di sospensione tradizionali e giunti omocinetici convenzionali.

Oltre a rendere i futuri modelli di veicoli elettrici più spaziosi e efficienti, Hyundai sostiene che l'Uni-Wheel potrebbe anche ridurre le perdite di potenza tra il motore elettrico e le ruote, migliorando ulteriormente l'efficienza complessiva dei veicoli.

Tuttavia, questo nuovo design solleva diverse domande, come la necessità di ruote specializzate, la collocazione dei freni e l'impatto generale sul design automobilistico. Resta da vedere come i produttori risponderanno a queste sfide e se questo innovativo approccio si diffonderà ampiamente nell'industria automobilistica.