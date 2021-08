Vendite auto in Italia, calano benzina e diesel insieme all’intero mercato

Gli ultimi dati diffusi dal Ministero dell’Interno sul mercato dell’auto in Italia non sono per niente positivi con vendite in calo anche sul 2020 (malgrado lockdown e relativi blocchi del traffico) e sul periodo pre Covid. Si parla di 250.000 auto vendute in meno da inizio anno rispetto al 2019 che si prevede diventino 300.000 entro dicembre. Le immatricolazioni totali, il mese scorso, si sono fermate a 110.292 vetture tra tutti i marchi presenti sulla penisola.

Secondo gli osservatori, primo responsabile è il ritardo nel rifinanziamento degli incentivi che ha causato un blocco nelle vendite mentre il pubblico aspettava questi aiuti. La loro ripartenza dovrebbe riavviare l’intero settore tra la fine dell’estate e l’autunno, ma permangono alcuni dubbi. I fondi stanziati dallo stato non sono certo illimitati e potrebbero terminare ben prima di fine anno, portando al ripetersi della stessa situazione. In pratica, servirebbe una revisione strutturale dell’intero sistema o nuove misure di abbassamento/contenimento dei prezzi che spingano più persone verso i concessionari.

Intanto, calano le quote dei motori termici a benzina e diesel (entrambi oltre il -50%) mentre il gruppo formato da ibride ed elettriche continua la sua crescita (oltre il 750% in più sul 2019 e il 10% delle vendite). Sulla flessione delle vecchie motorizzazioni pesa sicuramente il recupero nei prezzi della benzina, tornati a livelli quasi intollerabili per chi fa molti Km ogni giorno. Intanto, l’auto elettrica più amata in Italia è la 500 e in vetta alla classifica delle auto più vendute c’è ancora l’intramontabile Fiat Panda. Le utilitarie, come i privati (oltre il 60%), rappresentano tuttora gran parte del mercato.

Ovviamente, dato che parliamo di numeri in calo, tutti i costruttori sono a segno meno benché Stellantis mantenga due delle prime tre posizioni (come quote totali, non per i singoli modelli). Fiat e Peugeot sono infatti separate dalla sola Volkswagen per quanto riguarda i brand che incassano di più nel nostro paese.

Vendite auto in Italia a luglio 2021

Fiat Panda (7.238) Fiat 500 (3.719) Jeep Compass (3.284) Lancia Ypsilon (3.140) Fiat 500X (2.844) Toyota Yaris (2.843) Volkswagen T-Cross (2.762) Jeep Renegade (2.741) Ford Puma (2.531) Dacia Sandero (2.525)