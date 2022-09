Tesla ha deciso di ritoccare, verso l’alto, le tariffe dei suoi Supercharger in Europa a causa, si presume, dell’aumento dei costi dell’energia. Nella giornata di ieri, i possessori delle elettriche di casa Elon Musk si son visti recapitare per mail la comunicazione del cambio di tariffa.

Come sappiamo, ogni Supercharger ha il proprio prezzo e non esiste, in genere, un costo di ricarica allineato per struttura; ma quanto costa ora usufruire del servizio di ricarica più veloce? Secondo quanto riportato in rete, l’incremendo medio è nell’ordine dei 12 centesimi, valore che in Italia fa schizzare il costo di ricarica anche a 0,66 euro al kWh.

L’aumento del costo di ricarica ai Supercharger giunge in un momento particolare in l’Europa, ossia in concomitanza della continua transizione elettrica e dell’apertura, ad altri marchi, delle colonnine Tesla stesse. In ogni caso, le tariffe offerte da Tesla non si discostano poi più di tanto dalle offerte delle principali aziende energetiche presenti sul territorio; precisiamo a questo proposito che Tesla non è l’unica ad aver attuato questa politica, nei mesi scorsi anche Enel X Way aveva ritoccato i prezzi sempre per il medesimo problema. Se da un lato potrebbe apparire come una mossa estremamente strategica, ricordiamo che alcuni costruttori offrono delle tariffe agevolate in abbinamento all’acquisto di una nuova auto elettrica, mentre altri mettono a disposizione dei veri e propri “pacchetti di ricarica”.

La ricarica al Supercharger è vantaggiosa? Dipende, tutto è legato alle esigenze del singolo automobilista; se siete di fretta e la batteria non vi consente di viaggiare in tranquillità, purtroppo l’unico rimedio è affidarsi ad una colonnina ultra veloce, come quelle di casa Tesla. Purtroppo, complice un prezzo della benzina al ribasso, lo scontro tra petrolio e Supercharger è più impari che mai. Gli attuali Supercharger di terza generazione permettono una ricarica massima a 250 kW, ma si vocifera che potrebbero arrivare sistemi di nuova concezione in grado di spingersi a 350 kW e ridurre ulteriormente il tempo di ricarica.