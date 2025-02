Volete sentire il suono della BMW M3 elettrica?

BMW svelerà una versione completamente elettrica della sua iconica berlina sportiva M3 entro la fine dell'anno. L'azienda ha recentemente pubblicato un video che mostra alcuni dettagli dello sviluppo del veicolo, inclusi i suoni artificiali di scarico.

Il video documenta i test del telaio dell'M3 elettrica presso un centro collaudo ad Arjeplog, in Svezia, all'interno del Circolo Polare Artico. Nella parte finale del filmato, si sente per la prima volta il suono sintetico dello scarico riprodotto attraverso gli altoparlanti dell'abitacolo durante un'accelerazione. Il rumore ricorda quello di un motore a sei cilindri in linea ad alto regime, in linea con la tradizione BMW.

Oltre al suono artificiale, il video suggerisce la possibile presenza di marce simulate, una caratteristica già vista su altri veicoli elettrici sportivi come la Hyundai Ioniq 5 N. La divisione M di BMW aveva infatti anticipato l'anno scorso l'intenzione di implementare un cambio virtuale sui suoi modelli elettrici.

Questa scelta potrebbe risultare decisiva per convincere gli appassionati più scettici verso le sportive elettriche. L'aggiunta di elementi familiari come il sound del motore e il cambio marce, seppur virtuali, mira a preservare parte dell'esperienza di guida tipica delle auto ad alte prestazioni tradizionali.

BMW sta pubblicando una serie di video teaser per documentare lo sviluppo dell'M3 elettrica. Con tre filmati già rilasciati da dicembre, è probabile che seguiranno altri contenuti prima della presentazione ufficiale del veicolo prevista entro fine anno.

L'M3 elettrica rappresenta un passo importante nella strategia di elettrificazione della gamma sportiva BMW M. Il suo lancio sarà seguito con grande attenzione dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, per valutare come il marchio bavarese riuscirà a trasferire il DNA sportivo M nella nuova era dell'elettrico.