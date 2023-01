Volkswagen Golf è senza dubbio uno dei modelli più rappresentativi della casa tedesca e nel 2024 arriverà, come confermato dalla Casa stessa, l’ennesimo restyling dell’auto che dal 1974 ad oggi è stata venduta in più di 35 milioni di esemplari: ne ha parlato Thomas Schafer ad Autobild, affermando che l’anno prossimo farà il suo debutto sul mercato una nuova Golf che potrà vantare qualche ritocco estetico, oltre a profonde modifiche agli interni che riceveranno finalmente un bell’aggiornamento tecnologico.

Ma non è tutto, perché il futuro della Golf ci riserverà tante novità nei prossimi anni: oltre a questo restyling atteso il prossimo anno, Volkswagen ha già previsto una nuova generazione di Golf 100% elettrica realizzata su una piattaforma specifica per veicoli elettrici. La notizia risale ormai a qualche mese fa, quando la Casa tedesca ha affermato di voler dare una nuova vita a un modello storico come la Golf, piuttosto che mandarlo in pensione in quanto auto endotermica.

Resta da capire in che punto del catalogo e del listino di Volkswagen andrà a inserirsi questa Golf, che dovrà competere con modelli elettrici già esistenti come ID.3 e la futura ID.2; quel che è certo, almeno per ora, è che la nuova Golf con l’ultimo restyling farà il suo debutto nel 2024 e resterà sul mercato per alcuni anni, per cui toccherà aspettare almeno fino al 2028 per il debutto della Golf di 9° generazione, che sarà probabilmente disponibile solo in versione 100% elettrica.

Volkswagen sta puntando tutto sull’elettrificazione, affermando pubblicamente di non voler sviluppare motorizzazioni differenti – come ad esempio quella a idrogeno – in quanto poco competitive e troppo complicate da sviluppare per il mercato dei consumatori, con lo stesso CEO Thomas Schafer che ha rilasciato una dichiarazione secondo cui Volkswagen non prevede di realizzare un’auto a idrogeno in questo decennio. Non importa se i modelli saranno nuovi o se si ricicleranno nomi gloriosi come quello della Golf, il futuro sarà fatto di auto alimentate a batteria.