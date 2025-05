Volvo EX30, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

La Volvo EX30 irrompe nel mercato come il SUV più compatto e completamente elettrico del marchio svedese, segnando un passo deciso verso un pubblico più giovane e la piena elettrificazione. Questo modello non è solo una riduzione di scala delle sorelle maggiori, ma un vero e proprio concentrato dei valori fondamentali di Volvo: design scandinavo all'avanguardia, innovazione tecnologica, un impegno tangibile per la sostenibilità e, naturalmente, sicurezza di prim'ordine.

Con la EX30, Volvo mira a ridefinire le aspettative per un SUV elettrico premium di piccole dimensioni, offrendo un pacchetto che promette di essere tanto desiderabile quanto accessibile, almeno nella sua configurazione di partenza. Arrivata sul mercato con grandi aspettative, si propone come una delle protagoniste nel crescente segmento dei B-SUV a zero emissioni.

Cosa mi piace

La Volvo EX30 conquista sotto numerosi aspetti, a partire dal suo design esterno. È inconfondibilmente Volvo, con linee pulite, minimaliste e moderne, ma introduce elementi freschi e distintivi, come i fari anteriori con l'interpretazione pixelata del "Martello di Thor" e una silhouette che esprime dinamismo nonostante le dimensioni contenute. L'attenzione alla sostenibilità è un altro fiore all'occhiello: l'ampio utilizzo di materiali riciclati per alluminio, acciaio e plastiche, insieme a interni privi di pelle e opzioni di rivestimento innovative derivate da fonti rinnovabili, sottolineano l'impegno del costruttore nel ridurre l'impronta di carbonio del veicolo lungo tutto il suo ciclo di vita.

All'interno, l'approccio minimalista prosegue con una plancia dominata da un elegante display centrale verticale da 12,3 pollici che integra il sistema di infotainment basato su Google. Questo offre un'esperienza utente fluida e intuitiva, con Google Maps, Google Assistant e l'accesso al Play Store, oltre ad aggiornamenti over-the-air. La soundbar Harman Kardon (potete acquistarne una simile per la vostra casa), che si estende per tutta la larghezza del parabrezza, è una soluzione audio tanto originale quanto efficace.

Nella versione Single Motor da 272 CV offre una spinta più che adeguata per la guida quotidiana e un'agilità notevole. Le dimensioni compatte, unite a uno sterzo leggero (seppur molto reattivo, apprezzato da alcuni per la sua vivacità), la rendono maneggevole nel traffico urbano. Infine, la sicurezza, da sempre un caposaldo di Volvo, è confermata dalle 5 stelle ottenute nei test Euro NCAP, grazie anche a nuove funzionalità come l'allerta per l'apertura delle portiere in caso di ciclisti in avvicinamento. Il prezzo d'attacco, considerando il blasone e i contenuti, risulta competitivo nel panorama dei SUV elettrici compatti premium.

Come va

La guida della Volvo EX30 varia sensibilmente a seconda della motorizzazione scelta, ma condivide una base di agilità e comfort. La versione Single Motor, a trazione posteriore, è la più equilibrata ma non per questo meno piacevole; i suoi 272 CV sono abbondanti per muoversi con disinvoltura in ogni contesto, dalla città all'autostrada, e l'erogazione è fluida e immediata. È disponibile la modalità di guida "one-pedal" per massimizzare la rigenerazione dell'energia.

Il comfort a bordo è generalmente buono, con sedili ergonomici tipici di Volvo e un'efficace insonorizzazione dai rumori esterni. L'assorbimento delle asperità stradali è valido, grazie anche alla presenza di sospensioni posteriori multi-link, una raffinatezza tecnica non scontata nel segmento. In termini di autonomia, la EX30 è offerta con due tagli di batteria: una da 51 kWh (LFP) per la versione Single Motor base, che promette fino a 344 km nel ciclo WLTP, e una da 69 kWh (NMC) per le versioni Single Motor Extended Range (fino a 480 km WLTP) e Twin Motor Performance (circa 450-460 km WLTP). Come per tutte le elettriche, l'autonomia reale dipende molto dallo stile di guida e dalle condizioni ambientali, con percorrenze autostradali per le versioni con batteria più grande che possono attestarsi realisticamente tra i 250 e i 350 km.

Per quanto riguarda la ricarica, la EX30 accetta corrente alternata (AC) fino a 11 kW di serie (con un optional per i 22 kW in alcuni mercati), mentre in corrente continua (DC) la versione con batteria da 51 kWh può caricare fino a 134 kW, e quelle con batteria da 69 kWh arrivano fino a 150 kW, consentendo di passare dal 10% all'80% di carica in circa 26-28 minuti in condizioni ottimali.

Cosa non mi piace

L'approccio radicalmente minimalista degli interni, seppur stilisticamente coerente, porta con sé alcune criticità funzionali. L'assenza di un display strumenti dedicato davanti al conducente, con tutte le informazioni di guida, inclusa la velocità, demandate esclusivamente allo schermo centrale, può richiedere un periodo di adattamento e distogliere lo sguardo dalla strada. Anche la centralizzazione di alcuni comandi, come quelli degli alzacristalli elettrici (posizionati tra i sedili anteriori, con quelli posteriori gestibili da un comando sul retro della console centrale) o l'apertura del cassetto portaoggetti tramite touchscreen, può risultare meno immediata rispetto a soluzioni tradizionali.

Lo spazio a bordo, pur adeguato per un SUV di queste dimensioni (lunghezza di circa 4,23 metri), non è il suo punto di forza. I passeggeri posteriori più alti potrebbero trovare limitato lo spazio per le gambe e la testa, e il pavimento piuttosto rialzato, a causa del pacco batterie, può rendere la seduta meno confortevole sulle lunghe distanze. Anche il bagagliaio, con una capacità di 318 litri (più un piccolo vano anteriore o "frunk" da 7 litri), si colloca nella parte bassa del segmento e potrebbe risultare insufficiente per le esigenze di una famiglia in viaggio.

Sebbene l'uso di materiali riciclati sia lodevole, alcune plastiche nelle parti inferiori dell'abitacolo potrebbero non trasmettere una sensazione pienamente "premium" al tatto per tutti gli utenti. Infine, alcuni sistemi di assistenza alla guida (ADAS), pur contribuendo all'eccellente punteggio di sicurezza, sono occasionalmente troppo sensibili o invasivi, in particolare l'avviso di attenzione del conducente.

Chi dovrebbe acquistarla

La Volvo EX30 si rivolge a un pubblico moderno, attento al design, alla tecnologia e alla sostenibilità, che cerca un SUV elettrico compatto per un utilizzo prevalentemente urbano o per spostamenti a medio raggio. È particolarmente indicata per single, coppie o giovani famiglie che non hanno necessità di spazio posteriore o capacità di carico eccezionali. Gli acquirenti ideali sono coloro che apprezzano l'ecosistema Google integrato, la filosofia minimalista e le prestazioni brillanti, soprattutto della versione Twin Motor. Chi è disposto a barattare un po' di praticità tradizionale con uno stile distintivo e un forte messaggio ecologico troverà nella EX30 una proposta intrigante.

Considerando i prezzi italiani a partire da 36.350 euro di listino per la Single Motor Core, si posiziona come un'alternativa premium nel suo segmento, attraente per chi vuole entrare nel mondo Volvo e dell'elettrico con un prodotto fresco e tecnologicamente avanzato.