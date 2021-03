Volvo, il sistema di infotainment di Google arriva anche in altri modelli di serie

Volvo annuncia importanti novità relative alla sicurezza e alla connettività delle proprie vetture. Non a caso, la casa automobilistica svedese ha recentemente annunciato che il sistema di infotainment basato su Android, introdotto per la prima volta sulla Volvo XC40 Recharge, sarà implementato anche in altri modelli di serie.

A beneficiare del nuovo sistema di infotainment di Google saranno infatti anche la XC60, S90 e le V90 classica e in versione Cross Country. Dunque, anche i conducenti della Volvo XC60 e delle grandi berline e station wagon della serie 90 potranno usufruire dei diversi servizi Google a bordo del proprio veicolo. Ciascun utente potrà pertanto avere a disposizione un insieme di funzionalità che include anche la possibilità di utilizzare diverse app firmate Google: non mancheranno infatti servizi digitali con accesso a Google Maps, Google Assistant e Google Play Store.

Oltre al sistema di infotainment basato su Android, sia la Volvo XC60 che i tre modelli della serie 90 disporranno anche della piattaforma di sicurezza con sensori Advanced Driver Assistance System (ADAS). Tale tecnologia, già presente sulla Volvo XC40 Recharge, implementa differenti sensori radar, sensori a ultrasuoni e telecamere necessarie per offrire all’utente necessarie funzioni di assistenza alla guida.

Cosi come avviene su modelli di altri brand, il sistema di infotainment Android grazie alla connessione continua offre numerose funzionalità come quelle comprese nel pacchetto Digital Services, mettendo a disposizione un software sempre più innovativo e ricco di funzionalità, che è possibile gestire sia tramite classici comandi touch che mediante il nuovo Google Assistant. Come accennato, congiuntamente al nuovo sistema di infotainment, le Volvo XC60, S90, V90 e V90 Cross Country vengono offerte con i nuovi sistemi di assistenza alla guida, basati su radar e sensori ottimizzati.

Le novità del marchio non terminano qui. Con l’anno di modello 2022, la casa automobilistica di Göteborg introdurrà la vendita digitale diretta delle sue nuove auto elettriche. Con tale strategia, la società fa sapere che tutte le auto elettriche verranno offerte esclusivamente online come pacchetto completo.