Wallbox smart (smart charger), cos'è e quando serve

Possedere un veicolo elettrico senza una soluzione di ricarica domestica può rappresentare una vera sfida, ma la buona notizia è che esistono numerose opzioni disponibili per chi dispone di uno spazio adatto per l'installazione. Diverse aziende offrono wallbox smart, dotati di servizi connessi e di gestione remota del processo di ricarica. Questi dispositivi, sebbene molto pratici, presentano alcune caratteristiche peculiari che è bene conoscere.

Che cos'è una wallbox smart?

Le auto elettriche possono essere caricate utilizzando una presa di corrente domestica standard, ma alcuni modelli potrebbero richiedere giorni per completare la ricarica. Questo rende una wallbox una scelta migliore. Questi caricabatterie utilizzano una linea da 240 volt, simile a quella impiegata per le stufe elettriche e le asciugatrici, e possono caricare un veicolo in poche ore anziché in giorni.

Molte wallbox presenti sul mercato offrono semplici funzionalità plug-and-play, ma i sistemi più intelligenti vanno oltre, fornendo una serie di funzionalità connesse. Grazie al Wi-Fi, le wallbox smart permettono ai proprietari di veicoli elettrici di avviare da remoto una sessione di ricarica, monitorare lo stato di carica e, in alcuni casi, connettersi a dispositivi domestici intelligenti come Amazon Echo. Inoltre, i proprietari possono programmare le sessioni di ricarica per sfruttare le tariffe elettriche più basse disponibili in determinati momenti della giornata, ottimizzando così i costi energetici.

Quanto costa una wallbox smart?

Come per tutti i dispositivi smart, anche le wallbox subiscono un aumento di prezzo quando guadagnano il badge "intelligenti". Mentre le soluzioni base partono da circa 300 euro, la maggior parte delle wallbox smart inizia dalla fascia dei 600 euro. Alcuni modelli più avanzati possono superare i 1.000 euro, ma non è necessario spendere così tanto per ottenere un caricabatterie intelligente di qualità.

Oltre al costo del caricabatterie stesso, è importante considerare i costi di installazione, che possono variare notevolmente a seconda della configurazione della linea di casa (o del condominio). Questi costi possono andare da poche centinaia a più di 1.000 euro, specialmente se sono necessari aggiornamenti del servizio elettrico o altri lavori per facilitare l'installazione della wallbox. Se c'è necessità di estendere la copertura Wi-Fi fino al punto di ricarica, la spesa potrebbe ulteriormente salire.

Attenzione solo ai bonus: ogni tanto, ma speriamo accada ogni anno, il Governo mette a disposizione un piccolo tesoretto per incentivare il passaggio ai veicoli più green e alle loro soluzioni di ricarica.

Cosa considerare prima di acquistare una wallbox smart

Una delle prime considerazioni da fare prima di acquistare una wallbox smart per auto elettriche è valutare le capacità di ricarica del veicolo in possesso. Molti modelli recenti sono già dotati di funzionalità avanzate di ricarica intelligente, compresa la connettività delle app e la gestione remota della ricarica. Se il veicolo dispone di queste caratteristiche integrate, potrebbe non essere necessaria l'acquisto di una soluzione smart. È sempre una buona idea verificare le specifiche del veicolo prima di procedere con l'acquisto.

Un altro aspetto cruciale da considerare è la politica di aggiornamento del software del caricabatterie. Investire in un caricabatterie intelligente implica spesso un costo maggiore, pertanto è fondamentale assicurarsi che il dispositivo sia in grado di ricevere aggiornamenti software via etere (OTA). Per controllare questo dato, è sempre valido lo stesso consiglio: contattare il produttore o visitare il sito ufficiale.

Importante, infine, capire se è possibile installare pannelli solari per ridurre (praticamente a zero) il costo della ricarica. Installare i pannelli è una spesa sicuramente forte, anche con la presenza di forti incentivi, ma sul lungo periodo potrebbe rivelarsi una scelta vincente.