XPeng prevede una guerra dei prezzi per le auto elettriche

XPeng si prepara ad affrontare una "guerra dei prezzi" nel settore automobilistico. Il CEO He Xiaopeng ha delineato gli ambiziosi obiettivi dell'azienda per il 2025 in una lettera interna allo staff, rivelata dall'agenzia di stampa CnEVPost.

Secondo Xiaopeng, XPeng ha il potenziale per diventare leader nel mercato cinese, ma il 2025 sarà un anno di intense sfide e concorrenza. Il CEO sottolinea l'importanza dell'innovazione e della resilienza per sopravvivere in un settore sempre più competitivo.

XPeng punta a diventare un'azienda leader a livello mondiale nel campo delle auto con intelligenza artificiale. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda prevede di lanciare un nuovo modello o restyling ogni tre mesi a partire dal 2025, assumere oltre 6.000 persone nel 2025 ed espandersi in più di 60 paesi entro la fine dell'anno.

He Xiaopeng ha dichiarato: "l'espansione globale richiede una stretta collaborazione tra colleghi internazionali e nazionali, in tutti i dipartimenti". L'obiettivo è diventare il marchio cinese di veicoli elettrici di fascia medio-alta numero uno in termini di quota di vendita entro i prossimi dieci anni.

Nonostante la Cina rimanga il mercato principale, XPeng intende aumentare significativamente le consegne all'estero, consolidando la propria presenza internazionale e sfidando i concorrenti globali nel settore dei veicoli elettrici. La Cina ha una lunga storia nel campo dei veicoli elettrici, che risale sorprendentemente agli anni '60. Tuttavia, è solo negli ultimi due decenni che il paese ha fatto passi da gigante in questo settore. Nel 2009, il governo cinese ha lanciato un importante programma di incentivi per promuovere l'adozione di veicoli elettrici, segnando l'inizio di una vera e propria rivoluzione nel mercato automobilistico nazionale.

L'innovazione nel settore dei veicoli elettrici in Cina è guidata non solo dalle grandi case automobilistiche, ma anche da numerose start-up tecnologiche che stanno rivoluzionando il modo in cui pensiamo alla mobilità. L'industria dei veicoli elettrici in Cina sta influenzando anche altri settori. Ad esempio, la domanda di batterie agli ioni di litio ha portato a un boom nell'estrazione e nella lavorazione di materiali come il litio, il cobalto e le terre rare, posizionando la Cina come un attore chiave nella catena di approvvigionamento globale per questi materiali critici.