Yachts de Luxe, primo yacht di lusso con batterie al litio-zolfo

Continuiamo a parlare dei diversi progetti avviati al fine di trasformare la mobilità marittima in una nuova modalità di mobilità sostenibile. È la volta di un esclusivo progetto avviato dalla Yachts de Luxe di Singapore con l’intento di costruire il primo yacht di lusso al mondo con batterie al litio-zolfo (Li-S).

A tal fine, YdL ha inoltre stipulato un contratto con Oxis Energy allargando successivamente la partnership alla Williams Advanced Engineering. Difatti, se Oxis si dedicherà alla produzione di celle al litio-zolfo, la WAE sarà impegnata nella progettazione e produzione dei moduli delle celle e dello stesso sistema di gestione della batteria. La collaborazione si basa su un contratto decennale del valore di cinque milioni di dollari.

Nonostante non siano stati svelati molti dettagli tecnici sappiamo che lo yacht sarà equipaggiato con un sistema di batterie da 400 kWh con un’autonomia da 70 a 100 miglia nautiche (ovvero da 130 a 185 chilometri).

Huw Hampson-Jones, CEO di Oxis Energy, ha dichiarato:

Williams ha un livello significativo di esperienza e capacità nella tecnologia delle batterie in tutta la gamma di applicazioni per veicoli. Questa esperienza, combinata con il Centro di Competenza Oxis per il litio-zolfo, offre ai produttori di veicoli, su terra, mare e aria, la sicurezza di impegnarsi con la nostra prossima generazione di tecnologia delle batterie ricaricabili, con la certezza necessaria per raggiungere la missione desiderata ad un alto livello di prestazioni e sicurezza, di gran lunga superiore a quello che offre la tecnologia attuale.

Sostenibilità e rispetto della natura

Non a caso la tecnologia Li-S non utilizza materiali tossici o terre rare nelle fasi di composizione. Un particolare estremamente importante per la costruzione di batterie di grandi dimensioni come quelle delle navi marittime. Inoltre, una volta giunti a fine vita, i materiali utilizzati nelle celle Li-S possono essere smaltiti senza danneggiare l’ambiente.

Craig Wilson, amministratore delegato di WAE, ha espresso il grande entusiasmo nei confronti del grande progetto:

Siamo estremamente orgogliosi di essere coinvolti in questa entusiasmante iniziativa che riteniamo mostri il modo in cui il Regno Unito si sta posizionando per essere in prima linea in questo mercato emergente. Inoltre, tale lavoro avrà rilevanza per una serie di settori aggiuntivi, tra cui aerospaziale, aviazione, mobilità aerea urbana e trasporti. Come organizzazione, WAE ha un’enorme esperienza nella progettazione, sviluppo e assemblaggio di sistemi di batterie avanzati, tra cui una serie di applicazioni nel mondo altamente esigente del motorsport. Queste capacità di elettrificazione leggere e ad alte prestazioni sono state applicate anche ad altri settori e non vediamo l’ora di lavorare con OXIS Energy per esplorare ulteriormente il potenziale nel settore marino.