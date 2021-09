Zero SR/F si fa ancora più bella: arriva il kit di accessori Quickstrike

Zero Motorcycles è tra i leader globali nel segmento delle moto e dei propulsori elettrici; le sue moto sono progettate e costruite negli Stati Uniti, in California, e riescono a fondere in maniera ottimale le sensazioni adrenaliniche che solo le due ruote sono in grado di dare, e le tecnologie più all’avanguardia disponibili nella Silicon Valley. Qualche giorno fa Zero Motorcycles ha presentato un kit di personalizzazione dedicato a uno dei suoi modelli di punta, la bellissima Zero SR/F che abbiamo avuto il piacere di provare e di raccontarvi qualche settimana fa: il nuovo pacchetto messo a punto dalla ditta californiana si chiama ‘Quickstrike’, e sarà realizzato in appena 100 esemplari disponibili in tutto il mondo.

Il kit Quickstrike di Zero Motorcycles è stato pensato per valorizzare le linee della SR/F e per darle un tocco estetico ancora più aggressivo, con evidenti richiami al mondo delle corse motociclistiche.

“Il lancio della rivoluzionaria SR/F da parte di Zero ha determinato un cambiamento all’interno del mercato. E’ straordinario come il successo di un singolo modello possa avvalorare un’intera categoria vincente di moto elettriche ad alte prestazioni, per questo motivo abbiamo voluto creare un pacchetto esclusivo e speciale che potesse sottolineare ancora di più l’unicità della SR/F.” Così si è espresso Chris Metcalfe, vice-presidente del marketing di Zero Motorcycles.

Il kit Quickstrike è disponibile al prezzo ufficiale di € 1249,00, e può essere ordinato presso uno dei tanti concessionari ufficiali Zero Motorcycles sparsi nel mondo. Acquistando il kit, si riceverà una ricca selezione di accessori: protezioni anodizzate per le leve dei freni, nuovi indicatori a LED anteriori e posteriori con plastiche fumè, parafango anteriore e posteriore in fibra di carbonio, nuovi perni per il cavalletto posteriore, un cupolino in alluminio nero, nuovi specchietti dalla linea rinnovata, telo coprimoto con logo Quickstrike e altri gadget a tema, come un logo adesivo da applicare al serbatoio e una spilla.