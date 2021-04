Zhiji L7, svelata l’elettrica con ricarica wireless e 1000 km di autonomia

Alcuni mesi fa si parlava della Zhiji L7, una berlina sportiva elettrica realizzata in Cina, nata grazie alla collaborazione tra Saic, Zhangjiang Hi-Tech, e il gruppo Alibaba. Il veicolo in questione, provvisto di ricarica wireless e in grado di garantire un’autonomia superiore ai 1.000 km, è stata presentata – finalmente – in versione definitiva al Salone di Shangai, giunto quasi al termine. Il design della Zhiji L7, è decisamente simile alla Nio ET7, poiché caratterizzato da linee molto morbide che donano all’auto una marcia in più dal punto di vista dell’aerodinamicità. Inoltre, altre peculiarità della berlina elettrica, riguardano la presenza di un tetto panoramico realizzato in vetro e di un sistema di illuminazione intelligente provvisto di 2,6 milioni di pixel di luce. Dunque, grazie a tale tecnologia, la Zhiji L7 mostra animazioni dinamiche.

Dal punto di vista più tecnico, invece, sembrerebbe che l’auto della casa cinese sia provvista di una guida autonoma di alto livello e sia in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 in poco meno di 4 secondi. Uno degli aspetti più importanti riguarda, come affermato poc’anzi, la presenza – per la prima volta in assoluto – di un sistema di ricarica wireless da 11 KW. Secondo quanto affermato dalla stessa casa automobilistica, la Zhiji L7 sarà disponibile sul mercato in due differenti varianti; una equipaggiata da una batteria da 93 kWh (615 km di autonomia), l’altra da una batteria di ben da 118 kWh, grazie alla quale sarà possibile percorrere almeno 1.000 km.

Il veicolo, inoltre, può avere due motori elettrici che garantiranno una potenza di 536 CV e 700 Nm di coppia. La L7, sarà caratterizzata anche dalla presenza di 12 telecamere, 5 radar a onde millimetriche, 12 radar a ultrasuoni e un lidar. Gli interni, donano al veicolo un aspetto decisamente molto lussuoso poiché sono presenti elementi in pelle e due display, uno da 39 pollici – che abbraccia l’intero cruscotto – e un secondo display da 12,8 pollici.