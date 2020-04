Acer for Education annuncia la partnership strategica con Skooler

Acer for Education ha annunciato la collaborazione con Skooler, sviluppatore di una piattaforma di strumenti per apprendimento, col fine di arricchire la propria offerta per il mercato education.

Grazie a questa partnership, Acer for Education amplierà il proprio portafoglio dedicato a scuole e centri educativi con una soluzione completa che riunisce i dispositivi Acer, la suite Microsoft 365 for Education e gli strumenti integrati di gestione dell’apprendimento forniti da Skooler.

Acer for Education e i propri partner di canale possono così supportare ulteriormente scuole ed educatori nell’area EMEA tramite una piattaforma end-to-end progettata per rendere l’apprendimento efficace e coinvolgente, aiutando gli insegnanti a risparmiare tempo e ottenere risultati migliori.

Grazie agli strumenti di Skooler come Pianificazione, Assegnazioni, Valutazioni e Registro dei voti, gli insegnanti hanno l’opportunità di ampliare il flusso di lavoro digitale, organizzare i materiali online, definire e condividere progetti con altri insegnanti, creare compiti e agevolare le valutazioni degli studenti.

Inoltre con il portale Genitori/Tutori di Skooler e l’app per dispositivi mobili, i genitori possono rimanere in contatto con la scuola e tenere traccia delle attività dei propri figli mentre gli insegnanti possono stringere relazioni più forti con le famiglie a sostegno di una migliore istruzione.

«La missione di Skooler è semplificare la vita scolastica di studenti, genitori, insegnanti e dirigenti scolastici» ha dichiarato Tor Ove Henriksen, CEO di Skooler. «La partnership con Acer e i propri principali Solution Center ci consentirà di essere presenti in altri paesi e cogliere nuove opportunità».

«Grazie alla partnership con Skooler, saremo in grado di offrire ai nostri clienti education una soluzione all-in-one completa, che contribuirà a integrare meglio la tecnologia nella vita scolastica quotidiana, inserendo la pianificazione, la valutazione e la comunicazione scuola-casa in un unico luogo» ha invece affermato Massimiliano Rossi, Acer EMEA Product Business Unit Vice President.