Server, sorveglianza, petabyte: il nuovo lessico di Synology

Synology, nota azienda taiwanese, ha presentato al Computex 2025 di Taipei la sua nuova visione strategica e una serie di prodotti aggiornati, focalizzandosi sul mercato enterprise, sull'integrazione dell'intelligenza artificiale e su un maggiore controllo del proprio ecosistema hardware. Le novità includono sistemi di storage ad alte prestazioni, soluzioni di sorveglianza avanzate e una controversa politica sui dischi.

Questa direzione strategica segna un punto di svolta per l'azienda, che tradizionalmente ha servito un'ampia base di utenti, dai privati alle piccole e medie imprese. L'enfasi sui prodotti enterprise e sulle soluzioni IA suggerisce un tentativo di posizionarsi in segmenti di mercato a più alto valore aggiunto, con implicazioni significative per i costi, la flessibilità e la scelta tecnologica per professionisti e aziende che si affidano alle sue soluzioni.

Tre colonne portanti

Per il 2025, Synology ha delineato una strategia che mira a consolidare la sua presenza nel mercato dello storage e delle soluzioni di gestione dati, con un'attenzione particolare a tre direttrici principali. La prima è una decisa espansione verso il mercato enterprise, con l'introduzione di sistemi progettati per carichi di lavoro intensivi e mission-critical, caratterizzati da elevate prestazioni e affidabilità. Questo si traduce in un focus su architetture "flash-first" o "all-flash", che utilizzano memorie a stato solido per garantire velocità superiori rispetto ai tradizionali dischi meccanici.

La seconda direttrice strategica è l'integrazione dell'intelligenza artificiale (IA) in modo trasversale su tutta la gamma di prodotti e servizi. Ciò include funzionalità IA per l'analisi video nella sorveglianza, per l'ottimizzazione della gestione dei dati e per il potenziamento delle applicazioni di produttività. L'obiettivo è offrire soluzioni più intelligenti e automatizzate, in grado di fornire insight utili e semplificare compiti complessi per gli utenti professionali e aziendali.

L’enfasi sui prodotti enterprise e sulle soluzioni IA suggerisce un tentativo di posizionarsi in segmenti di mercato a più alto valore aggiunto

Infine, Synology persegue una strategia di piattaforme di sorveglianza "chiavi in mano", che combinano hardware dedicato, software avanzato e, sempre più, servizi cloud. Questo approccio mira a offrire soluzioni complete e integrate per la videosorveglianza, dalla registrazione all'analisi, fino alla gestione multi-sito. Parallelamente a queste innovazioni, l'azienda ha introdotto una politica più restrittiva sulla compatibilità dei dischi di archiviazione, che ha generato un acceso dibattito nella comunità degli utenti e tra gli addetti ai lavori.

Soluzioni Enterprise: la nuova serie PAS (Parallel Active Storage)

La nuova serie Parallel Active Storage (PAS) rappresenta una delle iniziative più significative di Synology per il 2025, segnando un ingresso deciso nel segmento dello storage enterprise ad alte prestazioni. Questi sistemi sono stati specificamente progettati per indirizzare i carichi di lavoro mission-critical, ovvero quelle applicazioni e quei processi aziendali la cui interruzione avrebbe conseguenze gravi sull'operatività e sulla redditività dell'organizzazione. Si tratta tipicamente di database transazionali, sistemi ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) e infrastrutture di virtualizzazione complesse.

Un elemento cardine dell'architettura della serie PAS è la configurazione dual-controller active-active. Questa architettura prevede la presenza di due controller di sistema identici che operano simultaneamente, gestendo attivamente le richieste di I/O. In caso di guasto di un controller, l'altro è in grado di prendere in carico immediatamente l'intero workload senza interruzioni del servizio ("non-disruptive operations"). Questa ridondanza è cruciale per garantire l'alta disponibilità e la continuità operativa richieste negli ambienti enterprise, dove anche brevi periodi di downtime possono comportare costi significativi.

Piattaforme di sorveglianza “chiavi in mano”, che combinano hardware dedicato, software avanzato e servizi cloud

Il modello di punta di questa nuova serie è il PAS7700, un sistema NVMe all-flash che incarna l'ambizione di Synology di competere ai massimi livelli nel mercato dello storage enterprise. L'architettura end-to-end NVMe (Non-Volatile Memory Express) del PAS7700 è ottimizzata per sfruttare appieno le potenzialità delle unità a stato solido (SSD) basate su questo protocollo, che offre latenze significativamente inferiori e throughput più elevati rispetto alle interfacce tradizionali come SATA o SAS. Questo si traduce in una maggiore reattività delle applicazioni e in una capacità di gestire un volume superiore di transazioni al secondo.

Le prestazioni dichiarate per il PAS7700 sono notevoli: Synology riporta oltre 2 milioni di IOPS (Input/Output Operations Per Second) in lettura casuale 4K e un throughput sequenziale che può raggiungere i 30 GB/s. A livello hardware, il sistema è equipaggiato con processori AMD EPYC (si è parlato di configurazioni a 24 core per nodo), e ogni controller può supportare fino a 1 Terabyte (TB) di memoria DDR4 ECC. Per quanto riguarda la connettività di rete, sono disponibili opzioni che includono fino a quattro porte da 100GbE o dodici porte da 25GbE per nodo, oltre a porte dedicate per la gestione. Il sistema offre 48 alloggiamenti U.3 NVMe nativi (24 per nodo), espandibili fino a 216 unità tramite le unità di espansione PAX224, garantendo una notevole scalabilità dello storage. Le funzionalità enterprise includono il supporto per vari protocolli di storage (come iSCSI, NFS, SMB) e si prevede l'integrazione di tecnologie avanzate come la deduplicazione dei dati per ottimizzare l'utilizzo dello spazio. I casi d'uso tipici per il PAS7700 includono lo storage Tier-0 per applicazioni critiche, ambienti di virtualizzazione ad alta densità, carichi di lavoro di intelligenza artificiale e machine learning (AI/ML), database ad alte prestazioni e applicazioni EDA (Electronic Design Automation).

Parallelamente al PAS7700, Synology ha introdotto il PAS3600, un'opzione hybrid flash più orientata all'efficienza dei costi, pur mantenendo l'architettura dual-controller active-active. Questo sistema è posizionato per ambienti Tier-2, ovvero per carichi di lavoro che richiedono alta disponibilità e buone prestazioni, ma dove il costo per gigabyte è un fattore più critico. Il PAS3600 utilizza processori Intel Xeon per controller e supporta fino a 256 GB di memoria DDR4 ECC per controller. Lo storage può essere configurato con una combinazione di SSD SATA e, potenzialmente, dischi meccanici per la capacità, con un massimo di 25 alloggiamenti SATA espandibili tramite le unità di espansione PAX212 (unità flash SATA a 12 alloggiamenti). La connettività di rete offre fino a quattro porte da 25GbE o otto porte da 10GbE. Questa soluzione si adatta bene a scenari come backup e ripristino rapidi, archiviazione di file ad accesso frequente e virtualizzazione ottimizzata per i costi.

un ecosistema che comprende hardware NVR, software di gestione video e, più recentemente, soluzioni cloud

Innovazioni nella videosorveglianza

Synology ha da tempo investito nel settore della videosorveglianza, sviluppando un ecosistema che comprende hardware NVR (Network Video Recorder), software di gestione video (VMS) e, più recentemente, soluzioni cloud. L'obiettivo dell'azienda è fornire una piattaforma di sorveglianza end-to-end, capace di soddisfare le esigenze di diverse tipologie di utenti, dalle piccole installazioni domestiche ai sistemi di sorveglianza enterprise distribuiti su più sedi. Le novità presentate al Computex 2025 rafforzano questa strategia, con un focus particolare sulle soluzioni VSaaS (Video Surveillance as a Service) e su hardware potenziato dall'intelligenza artificiale.

Synology C2 Surveillance

Una delle principali innovazioni è rappresentata da Synology C2 Surveillance, una soluzione VSaaS che mira a semplificare l'implementazione e la gestione dei sistemi di videosorveglianza. Il concetto alla base di C2 Surveillance è quello di un servizio "server-less", dove l'infrastruttura di registrazione e gestione primaria risiede nel cloud di Synology. Questo approccio offre diversi vantaggi: elimina la necessità per l'utente di acquistare e mantenere server NVR fisici on-premise, consente una rapida implementazione ("fast-to-deploy") e facilita la gestione centralizzata di telecamere distribuite su più siti geografici. Un aspetto distintivo è l'assenza di licenze dispositivo per le telecamere collegate al servizio, un modello che può risultare economicamente vantaggioso per installazioni con un numero elevato di endpoint.

La configurazione e la gestione di C2 Surveillance sono state progettate per essere intuitive, accessibili anche da dispositivi mobili tramite app dedicate. L'architettura è definita "Continuity-First", poiché integra meccanismi per garantire la continuità della registrazione anche in caso di interruzione della connettività Internet. Le telecamere compatibili possono effettuare una registrazione edge su schede MicroSD locali; queste registrazioni vengono poi sincronizzate con il cloud non appena la connessione viene ripristinata. È inoltre supportata una modalità di failover offline. Le funzionalità intelligenti basate sull'IA includono il rilevamento avanzato di eventi (persone, veicoli, intrusioni) e la possibilità di scalare la gestione centralizzata su più siti. Per ottimizzare il consumo di banda, soprattutto in scenari con connessioni limitate, è disponibile una "Low Bandwidth Mode".

Dal punto di vista della sicurezza e della conformità, Synology C2 Surveillance implementa la crittografia dei dati (sia in transito che a riposo), l'autenticazione a più fattori (MFA) per l'accesso degli utenti e aderisce a standard internazionali come ISO 27001 e SOC 2 Type II. Viene inoltre menzionata la conformità NDAA (National Defense Authorization Act), rilevante per alcuni mercati governativi e aziendali. Il modello di prezzo si basa tipicamente su abbonamenti per telecamera, con diversi piani che variano in base alla risoluzione, alla durata della conservazione delle registrazioni e alle funzionalità incluse. Questo modello di spesa operativa (OpEx) può essere preferibile per alcune aziende rispetto all'investimento iniziale (CapEx) richiesto per soluzioni completamente on-premise.

Synology DVA7400

Per quanto riguarda le soluzioni on-premise, Synology ha presentato il DVA7400, un potente sistema NVR rackmount con capacità di analisi video basate sull'intelligenza artificiale. Questo dispositivo è progettato per installazioni di sorveglianza di medie e grandi dimensioni che richiedono elaborazione AI locale per funzionalità avanzate. L'hardware include un processore AMD Ryzen e una GPU AI dedicata (si parla di 16GB di VRAM e prestazioni superiori a 190 TFLOPS FP8), in grado di gestire fino a 40 attività di analisi video AI simultaneamente e supportare fino a 100 flussi di telecamere. La connettività è garantita da due porte 10GbE e una porta di gestione remota dedicata. Anche per il DVA7400, come per gli altri NVR Synology, la politica sulle licenze delle telecamere prevede solitamente un certo numero di licenze gratuite incluse, con la possibilità di acquistarne altre in base alle necessità.

Nuovi NAS: DiskStation e RackStation Serie x25 Plus e DX525)

Synology ha aggiornato la sua popolare gamma di NAS (Network Attached Storage) DiskStation (desktop) e RackStation (rackmount) con l'introduzione della serie x25 Plus, destinata a piccole e medie imprese (PMI) e utenti prosumer. Questi aggiornamenti portano miglioramenti hardware incrementali, come processori più recenti, maggiore quantità di RAM e opzioni di connettività di rete più veloci.

Tra le novità introdotte, si segnala anche l’adozione della compatibilità con supporti “Synology-verified” su questi modelli, una scelta che consente di garantire prestazioni ottimali, coerenza tra hardware e software e un supporto tecnico più preciso.

Synology DS725+

Il modello DS725+ è un NAS a due alloggiamenti (2-bay) che succede al DS723+. È equipaggiato con un processore AMD Ryzen R1600 (lo stesso del predecessore) e 4GB di memoria DDR4 ECC (espandibile). Offre una porta 2.5GbE e una porta 1GbE, ma, a differenza del DS723+, non dispone di uno slot di espansione PCIe, limitando la possibilità di aggiungere una scheda di rete 10GbE. Include due slot M.2 NVMe che possono essere utilizzati per la cache SSD o per creare pool di archiviazione. L'espansione della capacità di storage è possibile tramite l'unità di espansione DX525, collegabile via USB-C. Il prezzo previsto si aggira tra i 449 e i 499 dollari statunitensi; il prezzo in euro non è noto al momento.

Synology DS425+

Il DS425+ è un modello a quattro alloggiamenti (4-bay) pensato per applicazioni multimediali e per piccoli uffici/uffici domestici (SOHO). Utilizza un processore Intel Celeron J4125, una CPU non recentissima. La dotazione di memoria dovrebbe essere di 4GB DDR4. La connettività di rete include una porta 2.5GbE e una porta 1GbE. Sono presenti anche due slot M.2 NVMe. Come il DS725+, può essere espanso tramite l'unità DX525. Il prezzo si attesta intorno ai 500 euro.

Synology DS1525+

Il DS1525+ è un NAS a cinque alloggiamenti (5-bay) versatile, adatto a un'ampia gamma di utilizzi. Presenta una nuova CPU AMD Ryzen V1500B (quad-core con otto thread) e 8GB di memoria DDR4 ECC (espandibile). La connettività di rete è stata potenziata con due porte 2.5GbE integrate e mantiene il supporto per un modulo di espansione opzionale 10GbE. Dispone di slot M.2 NVMe e può essere espanso fino a un totale di 15 dischi utilizzando due unità DX525. Il prezzo di questo modello si colloca tra i 699 e i 799 dollari statunitensi.

Synology DS1825+

Il DS1825+ si posiziona come il modello di punta della serie Plus desktop in termini di capacità e prestazioni. È un NAS a otto alloggiamenti (8-bay) che utilizza anch'esso la CPU AMD Ryzen V1500B e 8GB di memoria DDR4 ECC (espandibile). Offre due porte 2.5GbE integrate e uno slot di espansione PCIe che consente l'installazione di schede di rete da 10GbE, 25GbE o persino 50GbE. Sono presenti slot M.2 NVMe e la capacità può essere estesa fino a 18 dischi con due unità DX525. Il prezzo previsto per il DS1825+ è tra i 999 e i 1099 dollari statunitensi.

Synology DS225+

Infine, il DS225+ è il modello entry-level a due alloggiamenti della serie Plus, pensato per l'uso domestico. Monta un processore Intel Celeron J4125, 4GB di RAM e offre connettività 1x 2.5GbE e 1x 1GbE, oltre a slot M.2 NVMe. A differenza di altri modelli Plus, sembra non supportare l'espansione tramite unità DX. L'unità di espansione DX525, menzionata per diversi modelli, è un dispositivo a cinque alloggiamenti SATA che si collega ai NAS compatibili tramite una porta USB-C, permettendo di aumentare la capacità di storage in modo semplice e flessibile. Supporta dischi hot-swappable.

I nuovi dischi la strategia "Synology-Verified"

In concomitanza con l'aggiornamento delle linee NAS e l'introduzione dei sistemi enterprise PAS, Synology ha ampliato la propria gamma di supporti di archiviazione a marchio proprio e ha formalizzato una politica di compatibilità più stringente, denominata "Synology-Verified". Questa politica, che richiede l'utilizzo di dischi prodotti o specificamente certificati da Synology per garantire piena funzionalità e supporto sui nuovi modelli, ha suscitato un ampio dibattito.

Tra i nuovi prodotti di archiviazione spiccano gli SSD NVMe enterprise della serie SPU7200D, progettati specificamente per l'interfaccia U.3 e destinati all'utilizzo nei sistemi PAS come il PAS7700. Questi SSD sono caratterizzati da un design dual-port per l'alta disponibilità e sono ottimizzati per basse latenze e un elevato numero di IOPS in scrittura, cruciali per i carichi di lavoro enterprise.

Synology ha anche introdotto gli SSD NVMe enterprise della serie SNV5400, in formato M.2. Questi sono pensati per workload di caching intensi, offrendo elevata durabilità (misurata in DWPD - Drive Writes Per Day) e prestazioni IOPS sostenute. Utilizzano un controller PCIe Gen4 e integrano funzionalità come la protezione contro la perdita di alimentazione (Power Loss Protection) e la possibilità di aggiornamenti firmware tramite DSM.

Per quanto riguarda i dischi meccanici, l'azienda ha presentato il modello HAT5300 da 20TB, che rappresenta attualmente la massima capacità disponibile nella serie di HDD enterprise HAT5300. Questi dischi offrono prestazioni di lettura sequenziale elevate (ad esempio, fino a 281 MB/s per il modello da 20TB) e sono classificati per un workload annuale di 550TB. Integrano tecnologie per la protezione dei dati come la Persistent Write Cache e una rigorosa validazione del firmware.

La politica dei dischi "Synology-Verified" è stata estesa ai nuovi modelli delle serie Plus ed Enterprise rilasciati a partire dal 2025. Ciò significa che per questi sistemi, l'utilizzo di dischi non presenti nella lista di compatibilità ufficiale di Synology può comportare limitazioni funzionali, come l'impossibilità di creare pool di archiviazione, avvisi persistenti nel sistema operativo DSM, o in alcuni casi, il rifiuto di avviare il NAS o installare DSM. Synology giustifica questa politica con la necessità di garantire prestazioni, affidabilità e sicurezza ottimali, sostenendo che una stretta integrazione tra hardware e software permette di offrire un'esperienza utente superiore e un supporto tecnico più efficiente. L'azienda afferma anche che ciò consente di implementare funzionalità avanzate, come analisi predittive sulla durata degli SSD e aggiornamenti firmware centralizzati.

Synology BeeStation Plus: cloud personale semplificato

Synology ha introdotto BeeStation Plus, un dispositivo che mira a semplificare la creazione di un cloud personale per utenti domestici e piccoli team, offrendo una soluzione plug-and-play con funzionalità potenziate rispetto al modello BeeStation originale. Il concetto alla base di BeeStation Plus è quello di fornire un'esperienza utente immediata, eliminando la complessità di configurazione tipica dei NAS tradizionali. Il dispositivo si presenta come un'unità a singolo alloggiamento (single-bay) sigillata, con un disco rigido da 8TB (modello HAT3310 a 7200 RPM) preinstallato e non sostituibile dall'utente.

A livello hardware, BeeStation Plus è equipaggiata con un processore Intel Celeron J4125 quad-core e 4GB di memoria DDR4. La connettività include una porta Gigabit Ethernet, una porta USB-A 3.2 Gen 1 e una porta USB-C 3.2 Gen 1, che possono essere utilizzate per il backup di dispositivi esterni o per espandere ulteriormente (sebbene in modo limitato) le funzionalità.

Il software preinstallato è BeeStation Manager (BSM), una versione semplificata di DSM, e include applicazioni come BeePhotos, che offre funzionalità di intelligenza artificiale locale per l'organizzazione e la ricerca di fotografie (ad esempio, per persone o soggetti) senza che i dati vengano inviati a server cloud esterni. È inoltre integrato il supporto per Plex Media Server, consentendo agli utenti di organizzare e trasmettere la propria libreria multimediale su vari dispositivi.

Per quanto riguarda il backup dei dati, BeeStation Plus offre diverse opzioni. È possibile eseguire il backup automatico da smartphone, computer e persino da servizi cloud di terze parti. Le porte USB consentono il backup diretto da dispositivi di archiviazione esterni. Inoltre, Synology include un abbonamento di prova di tre mesi a BeeProtect, il proprio servizio di backup cloud, che permette agli utenti di implementare una strategia di backup 3-2-1 (tre copie dei dati, su due supporti diversi, con una copia off-site). Il prezzo di BeeStation Plus si colloca intorno ai 409-459 dollari statunitensi.

Intelligenza Artificiale e produttività

L'intelligenza artificiale (IA) è un tema centrale nella strategia di Synology per il 2025, con l'azienda che integra funzionalità IA in diverse aree del suo ecosistema, dalla videosorveglianza alla gestione delle foto, fino al potenziamento della sua suite di produttività Synology Office e delle applicazioni di comunicazione. L'obiettivo è rendere le soluzioni Synology più intelligenti, efficienti e capaci di fornire valore aggiunto agli utenti attraverso l'automazione e l'analisi avanzata dei dati.

Nella videosorveglianza, come visto con il DVA7400 e le funzionalità di C2 Surveillance, l'IA viene utilizzata per il rilevamento intelligente di eventi, il riconoscimento di oggetti (persone, veicoli), l'analisi del comportamento e la riduzione dei falsi allarmi. Anche nell'ambito della gestione fotografica, applicazioni come BeePhotos e Synology Photos sfruttano l'IA locale (eseguita sul dispositivo NAS o BeeStation) per l'indicizzazione automatica delle immagini, il riconoscimento facciale e la classificazione per soggetti, semplificando l'organizzazione e la ricerca all'interno di grandi librerie fotografiche, il tutto mantenendo la privacy dei dati.

Una novità significativa è l'introduzione di Synology AI Console, un pacchetto per DSM che funge da piattaforma di gestione centralizzata per le funzionalità IA. Questa console permette agli amministratori di abilitare, configurare e monitorare l'utilizzo dell'IA nelle varie applicazioni Synology. Un aspetto chiave è l'integrazione con i principali provider di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) esterni, come OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini), Microsoft Azure OpenAI e altri. Gli utenti possono fornire le proprie chiavi API per questi servizi, e la AI Console gestisce le richieste, applicando potenzialmente filtri per la de-identificazione dei dati (per mascherare informazioni sensibili prima dell'invio al provider IA esterno) e controlli sui limiti di token per gestire i costi.

Queste capacità IA vengono progressivamente integrate nella suite di produttività Synology Office (che include Document, Slides e Spreadsheet) e in applicazioni come Synology MailPlus. Per MailPlus, sono state presentate funzionalità beta come AI Summary (per riassumere lunghe discussioni via email), Smart Draft (per aiutare a comporre o perfezionare le email) e Smart Reply (per suggerire risposte contestuali). Per Synology Office, si prevedono strumenti IA per assistere nella scrittura e nel perfezionamento di documenti, per la traduzione di presentazioni e per l'analisi dei dati e la generazione di formule nei fogli di calcolo. L'approccio di Synology è quello di sfruttare la potenza degli LLM esterni mantenendo al contempo un controllo sulla privacy e sui costi attraverso la AI Console. Anche le applicazioni di comunicazione e videoconferenza di Synology dovrebbero beneficiare di funzionalità IA, come la trascrizione automatica delle riunioni o la generazione di riassunti.

Disponibilità

Synology ha fornito indicazioni sulle finestre di lancio per molti dei nuovi prodotti annunciati al Computex 2025, sebbene le date precise possano variare in base alla regione geografica. Per la serie Parallel Active Storage (PAS), che include i modelli PAS7700 e PAS3600, ci si attende una disponibilità graduale nel corso del 2025, con un focus iniziale sui mercati enterprise chiave. Anche la nuova piattaforma di Video Surveillance as a Service, Synology C2 Surveillance, è prevista per un lancio progressivo, con l'azienda che probabilmente inizierà con beta program e rilasci regionali prima di una disponibilità globale completa.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti alla gamma NAS tradizionale, i modelli della serie x25 Plus (come DS725+, DS425+, DS1525+, DS1825+) hanno iniziato a comparire in alcuni mercati orientali poco dopo l'annuncio, con una distribuzione più ampia prevista nei mesi successivi. Ad esempio, il DS1825+ è stato segnalato come disponibile in alcuni paesi asiatici, mentre per altri modelli come il DS425+ si è parlato di una disponibilità globale intorno a luglio 2025. I prezzi, come menzionato nelle sezioni precedenti, sono stati parzialmente comunicati e si allineano, in alcuni casi, a quelli dei modelli predecessori al momento del lancio, sebbene la nuova politica sui dischi possa influenzare il costo totale di proprietà.

La BeeStation Plus è stata annunciata con una disponibilità più immediata, a partire da fine maggio 2025, acquistabile direttamente dal sito web di Synology e tramite i rivenditori autorizzati. I nuovi dischi di archiviazione a marchio Synology, inclusi gli SSD NVMe SPU7200D (U.3), SNV5400 (M.2) e l'HDD HAT5300 da 20TB, diventeranno disponibili in concomitanza con i sistemi che li richiedono o come opzioni di acquisto separate, seguendo le tempistiche di rilascio dei NAS e dei sistemi enterprise. È sempre consigliabile verificare con i distributori locali di Synology per le informazioni più aggiornate sulla disponibilità e sui prezzi specifici per il proprio mercato.