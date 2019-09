Arriva Sacesimest.it, il portale unico del Polo dell’export e dell’internazionalizzazione

Sul portale tante informazioni per le piccole e medie imprese, divise per hub e categorie di interesse, per facilitarne i processi di internazionalizzazione

Sace Simest, parte del Gruppo CDP, ha presentato sacesimest.it, il nuovo portale unico del Polo dell’export e dell’internazionalizzazione: un ecosistema digitale che guarda alle Pmi, ossia a 87 mila piccole e

medie imprese manifatturiere italiane nel mondo dei servizi e dei prodotti. L’obiettivo è aiutarle a guardare all’estero, all’internazionalizzazione, dunque alla competitività sui mercati fuori confine. Progettato e realizzato per garantire la massima fruibilità da dispositivi mobili, si basa su una infrastruttura tecnologica moderna e veloce. Da un lato, collega in pochi click le imprese alle soluzioni assicurativo-finanziarie più adatte alle loro

esigenze, grazie alla completa digitalizzazione di cinque prodotti chiave per le imprese più piccole

(assicurazione del credito, valutazione controparti, finanziamenti agevolati, factoring e recupero

crediti). Dall’altro, mette a loro disposizione gratuitamente contenuti utili a migliorare le capacità di

muoversi e crescere sui mercati esteri, tramite i percorsi formativi personalizzati del programma di

Education to Export e gli oltre 300 report e analisi dell’Ufficio Studi di Sace Simest, in particolare

la Risk&Export Map, mappamondo interattivo con circa 200 schede Paese. Il portale, attivo da giugno, ha raggiunto importanti traguardi: quasi 500mila pagine visitate da parte di circa 100 mila utenti. Fra le sezioni maggiormente visitate quella relativa alle “Soluzioni” (oltre 100mila visualizzazioni), seguita dalla sezione “Studi” (44mila visualizzazioni, di cui 36mila grazie alla Risk&Export Map) e la sezione “Education” (con più di 21mila visualizzazioni). «Il nuovo portale unico del Polo è la punta di diamante di un’ agenda digitale in cui

abbiamo investito con coerenza negli ultimi tre anni» ha spiegato Alessandro Decio, l’amministratore

delegato di SACE. Continuando: «Per fruibilità, ampiezza delle soluzioni offerte e livello di approfondimento di

contenuti gratuiti, sacesimest.it è qualcosa di più di un semplice portale, è un vero e proprio

ecosistema digitale, unico nel panorama italiano e delle agenzie di export credit». Queste sono le tre macro-aree di sacesimest.it: Soluzioni, Education e Studi. In modo particolare, all’interno delle macro-aree di Education e Studi, gli utenti possono usufruire di content journey a

elevato livello di approfondimento e personalizzazione, grazie alla tecnologia adattativa sulla base

delle preferenze degli utenti incorporata in sacesimest.it.