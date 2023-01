Un nuovo sondaggio commissionato da Botco AI ha mostrato l’utilizzo diffuso dei chatbot nella generazione della domanda per le aziende B2B.

L’85% delle aziende utilizzano i chatbot per supportare la strategia di crescita. I marketer utilizzano i chatbot per capire meglio il pubblico, comprendere i punti deboli, le sfide e le incertezze del pubblico attraverso le domande poste ai chatbot e le domande di follow-up.

Il rapporto State of Chatbots in B2B Demand Generation mostra che i chatbot sono molto utili per i marketer nella generazione di lead, educazione dei potenziali clienti, segmentazione del pubblico, costruzione di relazioni forti con i clienti e qualificazione dei lead per il team di vendita.

Intelligenza artificiale per le vendite

I chatbot hanno anche dimostrato di aumentare i tassi di conversione lead-to-customer: la quasi totalità (99%) dei marketer che li utilizzano afferma di aver visto un aumento, e secondo il 56% questa crescita è pari o superiore al 10%.

I canali principali utilizzati dai marketer B2B per generare lead qualificati sono email, social media, pubblicità digitale, marketing sui motori di ricerca a pagamento, content marketing, ottimizzazione organica dei motori di ricerca e webinar.

L’intelligenza artificiale conversazionale (AI) viene utilizzata per influire su tutto il processo di marketing, ma in particolare sulla fase centrale, che è quella della generazione della domanda.

L’AI conversazionale è utilizzata per automatizzare la generazione di lead, educare i potenziali clienti, segmentare il pubblico, costruire relazioni forti con i clienti e qualificare i lead per il team di vendita. Inoltre, l’AI conversazionale può anche aumentare i tassi di conversione lead-to-customer.

I marketer B2B che si occupano di generazione di domanda fanno uso dei chatbot per supportare diverse attività quali la formazione dei potenziali clienti (43%), qualificazione dei lead per il team di vendita (42%), segmentazione del pubblico (42%), costruzione di relazioni con i clienti (42%) e prenotazione di demo, riunioni o iscrizioni (31%).