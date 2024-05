Consulenti IT, all’appello: triplicate i vostri margini con il Partner Program di Cubbit

Cubbit, il primo enabler di cloud geo-distribuito al mondo, presenta oggi il suo Partner Program, rivolto a Consulenti IT e Managed Service Provider (MSP). Aderendo a questa iniziativa, Consulenti IT e MSP possono triplicare i propri margini e beneficiare di accesso esclusivo a una serie di privilegi unici, progettati su misura per potenziare il loro successo nel settore.

I vantaggi del Partner Program

Il programma include numerosi vantaggi per i partner:

3x margini : i partner hanno accesso a tariffe competitive e condizioni preferenziali, le quali permettono loro di raggiungere margini elevati (fino a 3x).

: i partner hanno accesso a tariffe competitive e condizioni preferenziali, le quali permettono loro di raggiungere margini elevati (fino a 3x). Supporto premium per assistenza tecnica, commerciale e co-marketing.

per assistenza tecnica, commerciale e co-marketing. Accesso alla Dashboard , un tool intuitivo che ti permette di monitorare con facilità la quantità di spazio disponibile ai tuoi clienti, scaricare report sull'utilizzo e le prestazioni del servizio e personalizzare l’interfaccia della console.

, un tool intuitivo che ti permette di monitorare con facilità la quantità di spazio disponibile ai tuoi clienti, scaricare report sull'utilizzo e le prestazioni del servizio e personalizzare l’interfaccia della console. Accesso al Partner Portal , dove potrai registrare i deal per vincere premi, incrementare ulteriormente i tuoi margini e sfruttare strumenti pronti all'uso come il Campaign In A Box per lanciare campagne di marketing in pochi minuti.

, dove potrai registrare i deal per vincere premi, incrementare ulteriormente i tuoi margini e sfruttare strumenti pronti all'uso come il Campaign In A Box per lanciare campagne di marketing in pochi minuti. Formazione e certificazione sulla tecnologia Cubbit per garantire la massima competenza nel proporre soluzioni ai clienti finali.

Che cos’è Cubbit

Fondata nel 2016, Cubbit conta oltre 250 aziende clienti in tutta Europa, tra cui il leader della cybersecurity francese Exclusive Networks, il gigante di aerospazio, difesa e sicurezza Leonardo, tipiche realtà del tessuto manifatturiero italiano come Granarolo e Amadori e numerose pubbliche amministrazioni.

La soluzione Cubbit si distingue per la sua tecnologia unica al mondo. Invece di affidarsi a pochi data center centralizzati, Cubbit utilizza un innovativo sistema geo-distribuito che impiega quattro livelli di sicurezza:

Cifratura : ogni dato è cifrato con AES-256, un protocollo crittografico militare.

: ogni dato è cifrato con AES-256, un protocollo crittografico militare. Frammentazione : il dato è cifrato è diviso in N parti, indistinguibili l’una dall’altra.

: il dato è cifrato è diviso in N parti, indistinguibili l’una dall’altra. Ridondanza : queste N parti sono replicate in un numero (N+K) di frammenti tramite il codice di error correction Reed Solomon.

: queste N parti sono replicate in un numero (N+K) di frammenti tramite il codice di error correction Reed Solomon. Geo-distribuzione: ogni frammento è distribuito in più sedi all'interno del Paese in modo tale che nessun singolo file sia archiviato in nessun luogo nella sua interezza.

Questa rivoluzionaria architettura garantisce notevoli vantaggi rispetto al cloud tradizionale.

Sovranità digitale

La tecnologia Cubbit risponde alle esigenze specifiche delle nazioni in materia di sovranità digitale, facilitando la compliance e fornendo al contempo iper-resilienza contro ransomware e disastri naturali. Questo è reso possibile grazie all'innovativa funzionalità di geofencing, tramite la quale Cubbit permette di geo-delimitare l'area in cui i dati sono custoditi, in piena compliance con GDPR, NIS2 e altre normative.

Cubbit dimostra inoltre il suo impegno continuo per la sovranità digitale e la conformità sottoponendosi a audit periodici da parte di organismi internazionali. L'azienda ha infatti ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 per i sistemi di gestione della qualità, ISO/IEC 27001:2013 per la sicurezza delle informazioni, ISO/IEC 27017:2015 per la sicurezza del cloud e ISO/IEC 27018:2019 per la protezione della privacy e dei dati personali nel cloud.

In aggiunta, Cubbit vanta il Cybersecurity Made in Europe Label oltre alla qualifica ACN (ex AgID). Cubbit è inoltre abilitata sulla piattaforma MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

Iper-resilienza

Grazie alla tecnologia geo-distribuita, Cubbit può garantire un livello di durabilità dei dati senza pari sul mercato: fino a 15 nove rispetto allo standard di mercato di 11 nove — un incremento in cybersecurity di diecimila volte rispetto alla concorrenza.

La rete Cubbit è infatti priva di single point of failure: anche se un nodo della rete Cubbit va offline, i frammenti mancanti vengono automaticamente redistribuiti sui nodi attivi, il tutto senza che Cubbit acceda mai ai file dell'utente. In questo modo, Cubbit elimina il rischio di downtime, una piaga che, secondo le più recenti ricerche, può costare fino a 5.600 dollari al minuto.

Sicurezza

L'architettura geo-distribuita di Cubbit garantisce massima protezione contro gli attacchi cyber eliminando il rischio di esfiltrazione dati. L'assenza di single point of failure fa sì che se anche un cyber criminale avesse accesso a un nodo della rete Cubbit, si ritroverebbe con niente di più che un puzzle indecifrabile di moltissimi pezzi di dati provenienti da file differenti. E non solo.

Contro gli attacchi ransomware, l'object storage immutabile di Cubbit vanta due caratteristiche innovative del protocollo S3. La prima, object lock, consente agli utenti di bloccare i propri file, rendendo impossibile qualsiasi modifica o cancellazione, sia essa dovuta a hacking o a errore umano.

Il secondo, il versioning, agisce come una vera e propria capsula del tempo. Grazie al versioning, infatti, l'utente può salvare più versioni dello stesso file in modo che, nel caso in cui un ransomware renda inaccessibile un file, l'utente possa sempre accedere a una versione alternativa, senza pagare il riscatto.

Flessibilità

Cubbit è pienamente compatibile con il protocollo S3. Non vi è dunque alcuna necessità per l'utente di imparare nuovi software o modificare il proprio flusso di lavoro. Tra le sue principali funzionalità di Cubbit si annoverano i backup automatici off-site compatibili con Veeam e altri client, la possibilità di collaborare in sicurezza su macchine virtuali o NAS locali e opzioni di archiviazione a lungo termine che rispettano gli standard di conformità.

Risparmio

Cubbit offre archiviazione di dati a tariffe trasparenti e prevedibili, eliminando costi aggiuntivi come quelli per la ridondanza, egress fee o imprevisti di budget. La caratteristica di geo-distribuzione assicura che ogni contenitore di dati sia salvato automaticamente in diverse località geografiche. A differenza dei sistemi di cloud tradizionali, che necessitano di spazio aggiuntivo per la replicazione in diverse sedi, la rete di Cubbit è progettata per essere geo-ridondata, massimizzando l'efficienza dello spazio senza bisogno di capacità extra.

Aderisci oggi al Partner Program di Cubbit

Il Partner Program di Cubbit offre agli MSP e ai Consulenti IT italiani l'opportunità di emergere nel mercato con una soluzione all'avanguardia completamente made in Italy. Oltre a garantire sicurezza, compliance e sovranità digitale, il programma permette anche di triplicare i propri margini, offrendo un vantaggio competitivo unico sul mercato.

Per maggiori informazioni, visita il sito web.