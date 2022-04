Fortinet ha annunciato la versione 7.2 del suo FortiOS, oltre al consolidamento del Fortinet Security Fabric. Le oltre 300 nuove funzionalità introdotte migliorano la capacità di Fortinet di far convergere la sicurezza su ogni edge di rete, in combinazione con le prestazioni e la scalabilità necessarie per rilevare e prevenire le minacce che possono colpire l’intera infrastruttura delle organizzazioni.

“Fortinet continua ad ampliare i confini di ciò che è possibile fare grazie alla convergenza tra rete e sicurezza, con l’obiettivo di consentire ai propri clienti e partner di competere in modo sicuro ed efficace nel mercato digitale. Networking e sicurezza non possono più essere trattati come strategie separate”.

“Il presente e il futuro che possiamo prevedere sono caratterizzati dalle reti ibride, e solo mettendo la sicurezza al centro esse saranno in grado di adattarsi con velocità e scalabilità per proteggere ogni margine del perimetro aziendale“.

“Oltre 20 anni di ricerca e di sviluppo organico hanno fatto sì che Fortinet si posizionasse come una forza trainante dell’innovazione nell’ambito della cybersecurity. Con la release di FortiOS 7.2, vogliamo stabilire nuovi standard di settore per la convergenza tra sicurezza e rete” spiega John Maddison, EVP of Products and CMO di Fortinet.

FortiOS 7.2 offre nuovi servizi di sicurezza FortiGuard basati sull’AI; in aggiunta sono stati apportati una serie di miglioramenti all’unica piattaforma di sicurezza e di rete convergente oggi disponibile sul mercato e un ulteriore consolidamento dei prodotti security point su reti, endpoint e cloud.

Questi miglioramenti fanno sì che FortiOS sia in grado di proteggere ulteriormente le reti ibride da una gamma di minacce in continua crescita, aiutando al contempo le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi di accelerazione digitale.

L’ampia suite dei FortiGuard Security Services di Fortinet è alimentata dai FortiGuard Labs e integrata nativamente nel Fortinet Security Fabric per offrire una sicurezza automatizzata e coordinata in tempo reale.

I FortiGuard Security Services sono alimentati da modelli affidabili di apprendimento automatico e intelligenza artificiale alimentati da set di dati unificati che provengono da reti, endpoint e cloud, da un’approfondita ricerca indipendente e da un’ampia collaborazione di settore.

Con FortiOS 7.2, Fortinet arricchisce la sua offerta con molteplici nuovi servizi e miglioramenti per bloccare le minacce note e sconosciute più velocemente e più efficacemente che mai.