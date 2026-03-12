C'è un paradosso al centro del lancio di GPT-5.4 che vale la pena nominare esplicitamente: OpenAI sta costruendo strumenti per entrare direttamente nei flussi di lavoro aziendali quotidiani — Excel, Google Sheets, gestione di documenti, task professionali complessi — e lo sta facendo mentre Microsoft, che ha investito oltre 13 miliardi di dollari nell'azienda, vende esattamente gli stessi servizi con Microsoft 365 Copilot. A rendere la situazione ancora più curiosa, poi, c'è il fatto che di recente Microsoft ha aggiunto Claude a Copilot, aprendo le porte al concorrente più diretto di OpenAI.

Potrebbe sembrare una separazione in casa, ma si tratta solo di strategie specifiche per ogni brand: Microsoft cerca di dare un prodotto che sia in grado di fare certe cose, e oggi come oggi può farlo con Claude. OpenAI ha un bisogno (disperato) di scalare e trovare nuove fonti di revenue, e questo significa anche monetizzare direttamente invece di fare solo da fornitore di modelli.

Ma il risultato è una tensione strutturale tra due partner che, sulla carta, dovrebbero collaborare — e che invece si trovano a competere per lo stesso cliente enterprise.

Cosa fa davvero GPT-5.4

GPT-5.4 è già stato annunciato e le sue caratteristiche tecniche sono note. Ma il modo in cui OpenAI lo sta posizionando — e quali funzionalità ha scelto di mettere in primo piano — racconta qualcosa di preciso sulle sue ambizioni.

La finestra di contesto da 1 milione di token nella versione API è utile per rispondere a quelle utente business che vogliono usare l'AI per maneggiare grandi quantità di documenti, knowledge base aziendali, codebase di grandi dimensioni o archivi di contratti. Questo dettagli è utile per rendere possibili casi d'uso che prima richiedevano architetture complesse o suddivisione manuale dei documenti.

Il calo del 33% nelle allucinazioni rispetto a GPT-5.2 risponde all'obiezione più frequente dei CTO e dei responsabili IT quando valutano l'adozione enterprise dell'AI: "Non posso usarlo in contesti critici perché inventa fatti". Un modello che sbaglia meno non è solo più affidabile — è più difendibile davanti al board. E sopratutto non ti fa perdere così tanto tempo per revisionare e correggere il materiale prodotto.

Tool Search è forse la novità più rilevante per chi costruisce applicazioni aziendali: invece di caricare le definizioni di tutti gli strumenti disponibili nel prompt iniziale, il modello cerca le definizioni solo quando servono, affidandosi a un contesto esterno alla finestra principale. Per ecosistemi con decine di integrazioni — ERP, CRM, strumenti di HR, sistemi di ticketing — la differenza in termini di latenza e costo per chiamata API può essere significativa.

Excel e Google Sheets

Ma la mossa più rivelante delle ambizioni di OpenAI in ambito enterprise è l'introduzione di plugin nativi per Microsoft Excel e Google Sheets. Il modello introduce modalità di uso nativo del computer, con la capacità specifica di usare i fogli di calcolo. Ed è interessante notare che Claude non riesce a ancora a lavorare con Google Sheet, ma solo con Excel.

È qui che il paradosso diventa più evidente. Microsoft ha costruito Microsoft 365 Copilot — l'assistente AI integrato in Word, Excel, PowerPoint e Teams — come il suo principale prodotto enterprise AI. Costa 30 dollari per utente al mese, richiede licenze Microsoft 365 e si vende come "AI che capisce il tuo lavoro perché capisce il tuo ecosistema Office".

OpenAI ora offre, attraverso le proprie API e potenzialmente attraverso ChatGPT Enterprise, la capacità di fare cose simili — analizzare fogli di calcolo, ragionare su documenti, automatizzare task — con un modello che non è vincolato all'ecosistema Microsoft. Per un'azienda che usa Google Workspace invece di Microsoft 365, o che preferisce non dipendere da un singolo vendor, GPT-5.4 con i plugin per Sheets è un'alternativa credibile a Copilot.

Il precedente: quando Claude è entrato in Copilot

Per capire fino in fondo la complessità di questa situazione, vale la pena ricordare che pochi giorni fa fa Microsoft ha annunciato che Copilot Cowork — la sua funzionalità agente più ambiziosa — è costruita sulla tecnologia di Anthropic Claude, non di OpenAI. Una scelta che aveva già sollevato interrogativi sul rapporto tra Microsoft e il suo storico partner.

La strategia di Microsoft è dichiaratamente "multi-model": Copilot non dipende da un singolo fornitore, ma usa il modello più adatto per ogni task. In pratica, questo significa che Microsoft si è affrancata dalla dipendenza esclusiva da OpenAI — e OpenAI deve trovare canali di distribuzione alternativi per raggiungere i clienti enterprise.

I plugin per Excel e Sheets di GPT-5.4 sono uno di questi canali. Non passano per Microsoft — vanno direttamente agli utenti finali e alle aziende che scelgono di integrare le API di OpenAI nelle proprie applicazioni.

Chi paga il prezzo di questa tensione?

Nel breve termine, probabilmente nessuno — le due aziende continuano a collaborare su molti livelli, e l'accordo di investimento di Microsoft non impone esclusività di mercato. Ma sembra proprio che le due aziende abbiano imboccato strade differenti, e in genere quando si comincia così si arriva a una vera e propria separazione. Forse è proprio in previsione di tale separazione che OpenAI sta costruendo un canale diretto verso i clienti enterprise, bypassando progressivamente la distribuzione attraverso Azure e Microsoft 365.

Per i clienti professionali questa competizione è una buona notizia, almeno in teoria: sulla carta, più concorrenza significa più scelta, prezzi migliori e funzionalità che si evolvono più rapidamente. Naturalmente c'è sempre il rischio che poi non sia "vera" competizione, con prezzi e servizi che bene o male sono tutti uguali. Succede spesso, così come potrebbero verificarsi problemi di frammentazione, trovarsi a gestire più contratti, più integrazioni, più vendor.

Può diventare una questione complicata, ma proprio per questo esistono gli MSP.

Per il mercato, GPT-5.4 conferma una tendenza che Claude Cowork aveva già indicato: la competizione nell'AI enterprise non si gioca più solo sulla potenza dei modelli, ma su chi controlla i flussi di lavoro quotidiani. Chi entra in Excel, in Sheets, nell'inbox email, nei documenti — chi diventa lo strato invisibile tra l'utente e i suoi dati — vince la partita più importante.

OpenAI ha deciso di giocarla direttamente, anche a costo di competere con chi l'ha finanziata.