Il mercato degli MSP cresce e investe su sicurezza e IA

Gli MSP stanno affrontando un percorso solido di crescita basato su intelligenza artificiale e su una maggiore sicurezza: a dirlo è il report "MSP Horizons" redatto da N-able, azienda fornitrice di soluzioni IT e piattaforma unificata per MSP, in collaborazione con l'analista di canale Canalys.

L'indagine è stata svolta tra ottobre e novembre 2023 e ha coinvolto 354 partner di canale B2B in EMEA, Nord America, APAC e America Latina. Il report, primo nel suo genere per il mercato dei servizi gestiti, ha individuato le tendenze più rivoluzionarie del 2024 e numerosi spunti di riflessioni per gli MSP e il loro futuro.

Il 97% degli MSP intervistati ha dichiarato una crescita del fatturato dei servizi gestiti, con più di 335.000 partner di canale IT globali che vendono questi servizi per un fatturato di 419 miliardi di dollari. Non mancano però le sfide, legate per lo più all'acquisizione di nuovi clienti, al budget e alla carenza di competenze interne.

Più dell'80% degli intervistati ha sottolineato un'importante crescita dei servizi gestiti di cybersecurity, in particolare le soluzioni MDR, la sicurezza di rete, la sicurezza degli endpoint e la scansione delle vulnerabilità.

Anche il cloud è in cima alla lista delle priorità, anche se il 66% dei rispondenti ha affermato che sta adottando un modello ibrido, sottolineando che c'è ancora posto per l'on-premise.

Pixabay

La ricerca ha inoltre rivelato che anche se l'approccio unificato al monitoraggio e alla gestione sta guadagnando popolarità, le soluzioni da remoto sono ancora al centro del modello MSP. Per quanto riguarda invece le soluzioni RMM (Remote Monitoring and Management), gli intervistati cercano maggior integrazioni, come le soluzioni EDR incorporate e altre funzioni di sicurezza.

Il panorama in evoluzione non spaventa gli MSP: più della metà degli intervistati ha dichiarato di aver abbracciato pienamente il nuovo modello di ecosistema, sfruttando un maggior numero di opportunità co-gestite, di partnership congiunta di approcci ibridi.

Infine, la maggior parte degli MSP (88%) ha affermato di utilizzare l'IA come funzione integrata nel set delle soluzioni esistenti e di desiderare più funzionalità di intelligenza artificiale. La maggioranza ha dichiarato di usarla per generare contenuti, ma gli MSP la richiedono anche per automatizzare le funzioni di sicurezza informatica, i backup e l'analisi dati.

"Gli MSP vogliono e devono andare più lontano e più velocemente e noi siamo orgogliosi di aiutare i nostri partner a farlo" ha dichiarato John Pagliuca, CEO di N-able. "Per questo motivo abbiamo collaborato con Canalys per presentare il report MSP Horizons 2024. Ai nostri eventi Empower usiamo spesso la frase ‘the answer being in the room '. Non possiamo rispondere da soli a tutte le domande che questa survey pone, ma possiamo avviare e facilitare queste discussioni, che speriamo contribuiscano a condurre i nostri partner verso una vera trasformazione per un successo a lungo termine".