Microsoft sta pensando a una Xbox portatile simile alla Switch?

Microsoft potrebbe star sviluppando una console Xbox portatile, in stile Nintendo Switch e sviluppata dal team Surface, almeno secondo le indiscrezioni circolate di recente e che si stanno facendo sempre più rumorose in seguito alle dichiarazioni di Jez Corden.

Queste indiscrezioni hanno generato speculazioni di ogni tipo sul futuro di Xbox, coinvolgendo sia i piani software a breve termine, che il prossimo ciclo di hardware.

L'informazione è stata condivisa nel podcast Xbox News Cast, che ha indicato che Microsoft prevede di affrontare il prossimo ciclo di hardware con una console tradizionale e una variante portatile, dockable, simile a Nintendo Switch.

Questa mossa rappresenterebbe un'espansione inaspettata nel territorio delle console portatili per Microsoft, la quale, però, trarrebbe effettivamente grossi benefici nel debuttare nel settore degli handheld con un device proprietario.

L'interessante sviluppo è che il nuovo hardware non sarebbe guidato dal progettista capo della console Xbox, Jason Ronald, bensì dal team Surface, noto per la produzione di laptop, tablet e ultrabook di successo.

La console portatile non si limiterebbe a trasmettere i giochi tramite Xbox Cloud Gaming, in maniera simile al PlayStation Portal di Sony, ma sarebbe in grado di eseguirli anche localmente. Rispetto alla console tradizionale, inoltre, la versione portatile utilizzerà profili di prestazioni ottimizzati simili all'Xbox Series S.

Le fonti hanno indicato che la prossima generazione di hardware targato Xbox potrebbe essere lanciato nel 2026, e il coinvolgimento del team Surface sottolinea l'approccio interconnesso di Microsoft, tra le diverse divisioni, per la realizzazione di nuovi prodotti.

Questa mossa segue la tendenza di includere dispositivi portatili nella lineup di console di nuova generazione, come suggerito anche dai piani di Sony per una possibile PlayStation 6 con una variante portatile.

La possibile introduzione di una console Xbox portatile rappresenterebbe un tentativo ambizioso sia per Microsoft, che per l'industria dei giochi in generale, prendendo spunto dal successo di dispositivi come Nintendo Switch e i recenti PC handheld.

Tuttavia, fino a quando Microsoft non rilascerà annunci ufficiali, resta da vedere come si svilupperanno questi piani e come il mercato reagirà a questa nuova direzione.