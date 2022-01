L’Italia ha rappresentato parte dell’innovazione tecnologica al Consumer Electronics Show di Las Vegas. L’evento, organizzato dalla Consumer Technology Association (CTA), nonostante le defezioni dei big, resta un appuntamento imperdibile in cui imprenditori e innovatori presentano nuove soluzioni tecnologiche, anche con anni di anticipo rispetto all’arrivo dei prodotti sul mercato.

Il Consumer Electronics Show rappresenta un palcoscenico globale in cui startup e PMI innovative hanno l’opportunità di confrontarsi con il mercato statunitense, da sempre il principale marketplace mondiale per l’elettronica di consumo.

Qui vengono finanziate nuove idee, si formano nuove partnership e avvengono nuove acquisizioni. Oltre 2.100 aziende espositrici e centinaia di opinion leader da tutto il mondo sono pronte a dimostrare come la tecnologia non sia mai stata così importante nelle nostre vite.

E in un periodo storico così complesso, l’innovazione italiana non poteva che rappresentare un plus per soluzioni in vari campi, come quello della realtà virtuale, aumentata e mixed reality.

Ne sono la testimonianza tre delle startup presenti a Las Vegas, grazie alla missione italiana sponsorizzata da Area Science Park, azienda della Regione Friuli-Venezia Giulia, e da ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), che hanno selezionato 44 startup italiane attive in vari settori, dal 5G fino alla salute, passando per la casa connessa e l’Intelligenza Artificiale.

L’healthcare di iNNOVA

iNNOVA è una startup italiana nata con l’obiettivo di sviluppare e potenziare, in modo innovativo, prodotti e servizi basati su realtà virtuale, realtà aumentata, video immersivi a 360°, tecnologie IoT e supporto alla trasformazione digitale. Gli ambienti virtuali e l’applicazione realizzati da iNNOVA possono essere utilizzati nel settore Salute (nella riabilitazione psicomotoria, training mentale e cyber-terapia), turismo e cultura, formazione, smart cities.

I prodotti nascono da una stretta collaborazione tra diversi steackholder. In occasione del CES 2022, la startup italiana iNNOVA ha presentato CheckMED, una soluzione di telemedicina completa, che permette di monitorare in tempo reale lo stato di salute di chi indossa un dispositivo IoT.

Attraverso uno smartphone, un’APP e un software di gestione, CheckMED consente il monitoraggio remoto del paziente, l’archiviazione dei dati, l’interazione con il personale medico, il rilevamento delle cadute a terra, l’elaborazione degli «Avvisi» e il promemoria della terapia. Il sistema permette così il monitoraggio di temperatura, battiti al minuto, pressione sanguigna, saturazione di ossigeno, frequenza respiratoria, monitoraggio del sonno e della sedentarietà.

Il virtuale con il cloud: FifthIngenium

FifthIngenium è una startup che mira a fornire soluzioni innovative in molti campi, tra cui industria 4.0, istruzione, sanità, turismo e pubblicità. Sfruttando le capacità tecnologiche della realtà aumentata e virtuale (AR/VR), del Cloud Computing, dell’AI e dei propri prodotti digitali, Fifth Ingenium aiuta i clienti a creare nuove architetture di business basate su servizi innovativi, favorendo l’innovazione e ottimizzando i rischi e la gestione del cambiamento.

Tra i numerosi prodotti, ci sono le soluzioni avanzate di interazione corporea per la terapia e l’apprendimento, nonché servizi remoti altamente scalabili. Il team sfrutta la sua esperienza tecnica avanzata per offrire progettazione e implementazione di soluzioni complesse per interfacce utente naturali, architetture web e cloud, riconoscimento di gesti e immagini.

Tra i progetti più interessanti c’è Tinalp, finalizzato alla formazione. Tramite un visore, gli utenti possono interagire con lo spazio fisico, gli oggetti di studio e le persone con cui si lavora, “a mano libera”, senza l’intermediazione di un controller. Ogni utente può così avere un ruolo attivo durante la formazione e creare una classe o un gruppo di lavoro ovunque.

La piattaforma mette a disposizione anche test di autovalutazione e si distingue per la capacità di creare esperienze condivise e aperte a più persone contemporaneamente, che siano nello stesso luogo fisico oppure in modalità remota.

Lo store di AR Market

AR Market è una start-up innovativa nata dall’idea di un gruppo di sognatori innamorati delle potenzialità della realtà aumentata e virtuale. Crea esperienze immersive volte ad annullare il confine tra online e offline per dare vita ai progetti di business e di innovazione tecnologica.

AR Market sviluppa soluzioni immersive proprietarie per training ed educazione, offrendo in contemporanea un servizio B2B all inclusive per la creazione di applicazioni white label personalizzate per ogni necessità.

Applica tecnologie AR/VR/MR/Tour interattivi per ripensare il training, l’ intrattenimento, l’educazione, la condivisione di cultura e conoscenza, fino al processo di vendita tramite nuove esperienze interattive, uniche e performanti.

Tra i vari progetti ci sono gli spazi virtuali interattivi a 360° per qualsiasi settore, integrati con contenuti in 2D, 3D, realtà aumentata, realtà virtuale e gamification, per un’esperienza di impatto. Questi sono fruibili anche direttamente dai siti web dei clienti o dagli spazi forniti da AR Market, accessibili semplicemente tramite computer, smartphone, tablet o visori/card VR.