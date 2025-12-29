Il biennio 2025-2026 segna l'affermazione definitiva del jobless boom, un fenomeno economico in cui l'espansione del Prodotto Interno Lordo (PIL) si disaccoppia dalla creazione di nuovi posti di lavoro. Mentre gli indicatori macroeconomici e i profitti aziendali, specialmente negli Stati Uniti, registrano crescite robuste trainate dall'intelligenza artificiale, i tassi di disoccupazione aumentano e le assunzioni ristagnano. Questo paradosso, che vede la ricchezza concentrarsi generando una crescita senza benefici sociali, rappresenta una rottura del patto sociale implicito nelle economie avanzate, trasformando l'innovazione tecnologica da motore di prosperità diffusa a potenziale fattore di esclusione sistemica.

Un fenomeno che può scardinare le certezze su cui si è basata la politica economica dell'ultimo secolo. Non è una recessione (come potrebbe) né una semplice jobless recovery post-crisi, ma a una dinamica strutturale dove l'aumento della produttività non si traduce più in benessere per la forza lavoro. Comprendere questo fenomeno economico è cruciale per professionisti e legislatori, poiché anticipa un futuro in cui il lavoro umano potrebbe smettere di essere il principale meccanismo di distribuzione della ricchezza prodotta, imponendo una revisione radicale delle strategie di investimento, formazione e protezione sociale.

Come spesso accade in tema di economia, gli Stati Uniti fungono da canarino nella miniera. Qui, investimenti massicci in automazione e AI stanno spingendo il PIL verso tassi di crescita tra il 3,8% e il 4,2%, mentre la disoccupazione sale al 4,4%, il livello più alto dal 2021. Senza trascurare il fatto che ormai da mesi si parla di una bolla finanziaria che potrebbe scoppiare.

Le aziende tecnologiche e i grandi conglomerati industriali stanno imparando a generare valore aggiunto sganciandosi dal fattore umano, sostituendo mansioni amministrative e operative con algoritmi avanzati. È proprio il fenomeno di questa crescita senza lavoro, volta a massimizzare i margini riducendo la dipendenza da una forza lavoro sempre più costosa. A questo si aggiunge una certa insofferenza di molti dirigenti nei confronti dei diritti dei lavoratori - molti dipingono i sindacati come il peggiore dei mali, pure in un contesto (gli USA appunto) dove il tasso di sindacalizzazione sia crollato drasticamente negli ultimi decenni.

Le ripercussioni di questo modello arrivano fino in Europa, ma con declinazioni differenti. Se oltreoceano la tecnologia rende il lavoro "obsoleto", in Italia ci troviamo di fronte a una carenza strutturale di lavoratori che rischia di bloccare la crescita. Parliamo ogni giorno di quanto sia necessaria la formazione, declinata in upskilling e reskilling, ma comunque le aziende faticano a trovare personale.

Apparentemente la situazione è contraria ma allo stesso tempo abbiamo il tema degli stipendi italiani, che non crescono da 30 anni e non sono più in grado di garantire il benessere delle persone. Alla fine il risultato finale converge verso lo stesso punto critico: un mercato del lavoro incapace di garantire stabilità e potere d'acquisto, schiacciato tra l'innovazione che corre troppo veloce e una demografia che corre troppo lenta.

I modelli economici alla prova della realtà

Per comprendere la gravità della situazione attuale, è necessario analizzare come i tradizionali strumenti di lettura economica stiano fallendo nel predire le dinamiche reali. Storicamente, gli economisti si sono affidati alla Legge di Okun, un principio empirico che postula una relazione inversa tra disoccupazione e PIL: per ogni punto percentuale di calo della disoccupazione, il PIL dovrebbe crescere di circa il 2-3%. Oggi, questa correlazione si sta spezzando. Il PIL cresce grazie all'apporto di capitale tecnologico, ma la disoccupazione non scende proporzionalmente, o addirittura sale, dimostrando che la produzione di ricchezza non richiede più un aumento lineare della forza lavoro umana.

Attenzione però, perché l’aumento di ricchezza in questo contesto si traduce anche in un aumento delle disuguaglianze, visto che capitali sempre più grandi sono sotto il controllo di sempre meno persone.

Un altro pilastro teorico sotto assedio è la Curva di Phillips, che descrive il trade-off storico tra disoccupazione e inflazione: quando la disoccupazione è bassa, l'inflazione tende a salire a causa della pressione sui salari. Nel 2025, assistiamo a scenari in cui l'inflazione rimane vischiosa nonostante un mercato del lavoro che, in certi settori, si sta raffreddando. Le banche centrali, come la Federal Reserve, si trovano intrappolate in questo dilemma, costrette a bilanciare la lotta all'inflazione con la necessità di non soffocare un mercato del lavoro che mostra segni di cedimento strutturale.

Infine, il concetto di NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment), ovvero il tasso di disoccupazione "naturale" che non genera inflazione, sta diventando sempre più difficile da calcolare in un'economia dove la gig economy e il part-time involontario mascherano la reale disponibilità di manodopera.

Abbiamo troppi “lavoretti” e “falsi lavori” che vengono raccontati come veri impieghi. Ma un lavoro è accettabile solo se dà al lavoratore i mezzi per una vita dignitosa. Compresi qualche pasto fuori casa ogni tanto o qualche giorno al mare.

Se i vecchi modelli non funzionano più, le politiche basate su di essi rischiano di essere inefficaci o dannose, incapaci di intercettare le nuove forme di precarietà e disuguaglianza generate dall'economia algoritmica. La crisi dei modelli teorici ci impone di guardare ai dati con occhi nuovi, accettando che l'automazione sta riscrivendo le regole del gioco. Come evidenziato da alcuni studi su questo fenomeno strutturale, il rischio è che la crescita economica cessi di essere il volano per l'inclusione sociale.

Il miraggio italiano: record occupazionali su fondamenta d'argilla

Spostando lo sguardo sull'Italia, il paradosso assume tinte diverse ma altrettanto preoccupanti. A prima vista, il Paese sembra vivere un momento d'oro: il tasso di occupazione ha raggiunto livelli record (62,5-62,7%) e la disoccupazione generale è scesa ai minimi storici del 6,0-6,3%. Questi numeri, sbandierati come successi politici, nascondono però una realtà ben più fragile: si tratta di un successo quantitativo che maschera un fallimento qualitativo, dove l'aumento delle teste lavoratrici non corrisponde a un aumento proporzionale del benessere economico o della produttività sistemica.

Come detto sopra: sono lavoretti e lavori sottopagati, indebitamente calcolati come lavori “normali”.

Il dato più allarmante riguarda i salari reali. Nonostante la "fame" di lavoratori lamentata dalle imprese, le retribuzioni italiane non sono cresciute abbastanza per compensare l'inflazione. A inizio 2025, i salari reali erano ancora inferiori del 7,5% rispetto ai livelli del 2021, segnando la peggiore performance tra le grandi economie OCSE. Questo crollo del potere d'acquisto significa che il "boom" occupazionale sta creando una classe di lavoratori poveri, persone che pur avendo un impiego non riescono a mantenere i propri standard di vita pre-crisi.

Inoltre, il mercato del lavoro italiano è profondamente duale. La disoccupazione giovanile (15-24 anni) rimane inchiodata intorno al 20%, con picchi del 20,6%, uno dei dati peggiori in Europa. Questo spreco di capitale umano è aggravato dall'alta incidenza dei NEET (giovani che non studiano e non lavorano), concentrati soprattutto nel Mezzogiorno. Abbiamo quindi un sistema che fatica terribilmente a integrare le nuove generazioni, preferendo spesso figure con esperienza o ricorrendo a contratti precari che non offrono prospettive di stabilità a lungo termine.

Le fratture sistemiche: Demografia, Competenze e Territorio

La fragilità del modello italiano non è solo una questione congiunturale, ma affonda le radici in tre fratture sistemiche che minacciano la sostenibilità futura del Paese. La prima e più grave è quella demografica. L'Italia sta affrontando un inverno demografico senza precedenti: la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) è destinata a ridursi di oltre il 20% entro il 2050. Questo significa che, in assenza di correttivi drastici, il Paese perderà quasi 8 milioni di potenziali lavoratori, con un impatto devastante sulla capacità produttiva e sulla tenuta del sistema pensionistico e sanitario.

La seconda frattura è il mismatch delle competenze. Le aziende italiane vivono il paradosso di non trovare personale in settori critici, mentre migliaia di laureati faticano a trovare impiego. C'è una carenza drammatica di profili STEM, ingegneri, tecnici specializzati e personale sanitario, a fronte di un surplus di laureati in discipline umanistiche e generaliste. Questo disallineamento è figlio di un sistema educativo che dialoga poco con il tessuto produttivo e di una cultura aziendale che investe ancora troppo poco nella formazione interna.

La terza frattura è quella territoriale. L'Italia continua a viaggiare a due velocità: un Nord dinamico, con tassi di occupazione vicini alla media europea e salari più alti, e un Sud che arranca. Questo divario non è solo un problema di equità, ma di efficienza: il Mezzogiorno rappresenta un enorme bacino di potenziale inespresso che, se attivato, potrebbe compensare in parte il declino demografico nazionale.

Soluzioni obbligate e ritardi colpevoli

Di fronte a questo scenario, le opzioni sul tavolo non sono molte e richiedono un coraggio politico e imprenditoriale che finora è mancato. L'automazione e l'adozione dell'intelligenza artificiale non sono più opzioni per ottimizzare i costi, ma necessità strategiche per garantire la continuità operativa in un contesto di forza lavoro calante. Le imprese italiane, in particolare le PMI, devono integrare la tecnologia per colmare i vuoti lasciati dalla demografia, non per sostituire le persone, ma per permettere al sistema di funzionare con meno addetti.

Ma la tecnologia e l'immigrazione potrebbero non bastare se non affrontiamo il nodo distributivo. Qui entra in gioco un tema che, sebbene non esplicitamente nominato nei report ufficiali, emerge prepotentemente dall'analisi delle disuguaglianze e dalla necessità di "nuovi meccanismi di redistribuzione". Se l'economia cresce grazie alle macchine ma il lavoro umano diminuisce o si precarizza, come sosteniamo la domanda interna? È in questo spazio logico che si inserisce il dibattito sul Reddito di Base Universale (UBI).

L'UBI, o forme evolute di reddito di cittadinanza sganciate dalla pura condizionalità lavorativa, potrebbe diventare l'unico strumento in grado di garantire la coesione sociale in un'era di Jobless Boom. Se il lavoro cessa di essere la fonte primaria di reddito per ampie fasce della popolazione a causa dell'automazione, lo Stato deve intervenire per redistribuire la ricchezza prodotta dai "robot" e dagli algoritmi. Non si tratta di assistenzialismo, ma di una misura di stabilizzazione economica necessaria per evitare il collasso dei consumi e l'esplosione delle tensioni sociali.

Conclusioni: Governare la transizione o subirla

Il Jobless Boom non è una distopia futuristica, ma la realtà dei dati che abbiamo sotto gli occhi. È il segnale di una rottura fondamentale tra crescita economica e benessere sociale. L'errore più grave sarebbe continuare a trattare questi fenomeni come emergenze temporanee. La contrazione della forza lavoro e l'impatto dell'AI sono trend irreversibili.

Serve un nuovo patto sociale che leghi deliberatamente gli aumenti di produttività a risultati inclusivi. Ignorarlo significa condannarsi a una società sempre più ricca nei numeri aggregati, ma sempre più povera e diseguale nella vita reale delle persone.