Vertiv, produttore globale di soluzioni di alimentazione, raffreddamento e gestione per le infrastrutture digitali, ha annunciato Chilled Water Thermal Wall (Liebert CWA), un sistema di gestione termica pensato per i data center di nuova generazione.

Freepik

La soluzione di Vertiv elimina la necessità di avere il pavimento rialzato per il condizionamento delle infrastrutture IT, e consente così alle imprese di avere nuove aree libere. La tecnologia della Thermal Wall offre controlli integrati di ultima generazione con iCom Smart Control, l’unità che permette di gestire e ottimizzare l’intero sistema.

Liebert CWA è stata progettata per garantire una distribuzione uniforme dell’aria su superfici più ampie. L’unità può essere integrata nell’impianto di acqua refrigerata esistente ed è installabile all’esterno dell’area IT per togliere meno spazio ai rack e alle unità di calcolo del data center.

La nuova soluzione consiste in una parete termica standardizzata sviluppata pensando alle applicazioni dei centri di calcolo, ottimizzata per i consumi e per garantire il rispetto dei requisiti di continuità di condizionamento. Liebert CWA riduce le tempistiche di installazione in loco: i componenti principali sono già integrati in fase di produzione, rendendo la Thermal Wall un prodotto pronto all’uso.

Freepik

“Il rilascio di Liebert CWA conferma la nostra volontà di offrire ai clienti tecnologie innovative e di ultima generazione che consentano di ottimizzare la progettazione e il funzionamento dei propri data center” ha affermato Roberto Felisi, senior global director, thermal core offering e business leader EMEA di Vertiv. “Poiché Liebert CWA può essere rapidamente integrato con i sistemi di condizionamento esistenti, i clienti possono sfruttare tutti i benefici di un layout con pavimento non rialzato, quali minori costi di installazione e manutenzione e una maggiore disponibilità di spazio libero”.

Liebert Chilled Water Thermal Wall è ora disponibile in Europa, Medio Oriente, Africa e nelle Americhe, nei modelli da 250kW, 350kW e 500kW.