Parte la seconda edizione di Amazon Campus Challenge

Amazon ha annunciato il lancio della seconda edizione italiana di Amazon Campus Challenge. Si tratta di un’iniziativa pensata per integrare il percorso di studi degli studenti iscritti all’anno accademico 2020/2021, con la possibilità di mettersi in gioco nel business di un’azienda non ancora attiva sull’e-commerce.

Le piccole e medie imprese italiane avranno la possibilità di essere supportate dalla nuova generazione di studenti per far crescere la loro attività su Amazon e raggiungere i clienti su Amazon.it, Amazon.es, Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.nl e Amazon.se.

La prima edizione ha visto più di 1.200 studenti iscritti alla competizione, oltre 100 provenienti da 50 università riusciti ad identificare un’azienda e più di 30 PMI sono state supportate e hanno avviato la loro attività su Amazon. Le iscrizioni per la seconda edizione sono già aperte su questo sito.

«Amazon Campus Challenge rappresenta un grande esercizio per gli studenti che avranno la possibilità di mettere in pratica quanto appreso a livello accademico, oltre ad essere un’opportunità per le piccole medie imprese che riceveranno, così, idee e prospettive fresche per il loro business. Gli studenti impareranno come avviare un’attività su Amazon nella vita reale, e come vendere i prodotti delle PMI sui nostri negozi online» ha commentato Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es.

«Questa è anche un’ottima occasione per le PMI italiane per acquisire nuove competenze, aprirsi al mercato online e comprendere quanto l’approccio multicanale sia importante per generare business».

Una volta registrati, i partecipanti formeranno team da 2 fino a 5 studenti provenienti dalla stessa università o da diversi atenei e cominceranno immediatamente a identificare le PMI da coinvolgere, aziende che non hanno ancora creato un account su Amazon.it, fino a marzo 2021.

Dopo aver concordato la partecipazione con le PMI interessate, i team definiranno e implementeranno una strategia di e-commerce per lanciare i loro prodotti sullo store di Amazon.it.

Da marzo a maggio 2021, ogni team supporterà la propria PMI nelle attività commerciali e, a giugno 2021, solo i 5 team con i migliori risultati presenteranno ciascuno la propria esperienza e strategia di vendita a una giuria di top manager di Amazon in Italia ed esperti del settore. Il regolamento di Amazon Campus Challenge è disponibile a questo link.

Decine di Università in tutta Italia, tra cui l’Università LUM di Roma e l’Università degli Studi di Bari, hanno già dimostrato interesse per questa sfida e disponibilità a sostenere i loro studenti.

Oltre ad Amazon Campus Challenge, Amazon ha realizzato diverse iniziative a supporto degli studenti: dalle borse di studio Women in Innovation, dedicate a studentesse svantaggiate che frequentano corsi dedicati alle materie STEM, ad Amazon Innovation Award, un concorso lanciato insieme alle principali Università italiane, che coinvolge gli studenti nel suggerire possibili innovazioni nei processi logistici di Amazon.