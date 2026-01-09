Meta ha acquisito la piattaforma di intelligenza artificiale Manus il 29 dicembre 2025. L'operazione punta a integrare le tecnologie della startup, nata in Cina ma trasferitasi a Singapore, nei prodotti consumer e business dell'azienda statunitense. Il Ministero del Commercio cinese intende ora investigare la transazione per verificare il rispetto delle normative sul controllo delle esportazioni tecnologiche.

L'indagine rappresenta un segnale chiaro della volontà di Pechino di proteggere il proprio ecosistema e impedire che innovazioni nate sul suolo nazionale vengano trasferite a competitor occidentali. Potrebbe essere ordinaria amministrazione, ma è difficile non inserire questa verifica in un quadro di tensioni geopolitiche crescenti dove la tecnologia è diventata il principale campo di battaglia tra le potenze in campo.

Codice sconto copiato! Se l'Intelligenza Artificiale è il tuo futuro, iscriviti subito alla AI Week 2026 per approfondire tutti questi temi con gli esperti. Utilizza il codice sconto esclusivo per i lettori di Tom's Hardware:

Acquista il tuo biglietto prima che sia troppo tardi!

Iscriviti ora!

Manus ha tentato un'operazione di "Identity Engineering" per distanziarsi dalle proprie origini cinesi e facilitare l'ingresso di capitali esteri. La società ha chiuso gli uffici di Wuhan e Pechino, eliminato i propri account sui social media locali e trasferito il nucleo operativo a Singapore. Questa strategia è stata implementata dopo aver ricevuto finanziamenti dalla società di venture capital Benchmark, con l'obiettivo di accedere più facilmente alle API di modelli americani come Claude.

Pechino intende investigare l'acquisizione per garantire che non violi i controlli sulle esportazioni

Tuttavia la situazione, in particolare il trasferimento di personale specializzato, è allarmante per Pechino. Il governo cinese vede nell'acquisizione un precedente pericoloso: innovatori locali che, dopo aver beneficiato del pool di talenti e del supporto politico interno, decidono di trasferirsi negli Stati Uniti. La questione non riguarda solo la proprietà intellettuale, ma la tenuta dell'intero sistema di innovazione nazionale.

L'operazione di Meta, valutata oltre due miliardi di dollari, riflette la strategia aggressiva di Mark Zuckerberg nel campo degli agenti autonomi. Meta investe 2 miliardi su agenti AI automatici per competere direttamente con Google e OpenAI nella creazione di assistenti digitali di prossima generazione. L'integrazione di Manus servirebbe a trasformare il software da consulente passivo a collaboratore proattivo all'interno dei servizi in abbonamento della società.

Geopolitica dei dati e controllo dell'innovazione

Il contesto normativo è reso ancora più complesso dalle recenti decisioni dell'amministrazione Trump riguardanti i semiconduttori. Recentemente è emerso che Nvidia può vendere H200 in Cina con una tassa del 25%, una mossa che tenta di bilanciare le esigenze commerciali dei produttori di chip con la sicurezza nazionale. Pechino, tuttavia, continua a promuovere l'uso di tecnologie autoctone, ordinando alle aziende locali di preferire soluzioni domestiche ai chip americani.

L'acquisizione di Manus rappresenta un precedente pericoloso per la fuga di talenti tecnologici

Il parallelo con la vicenda di TikTok è inevitabile e aggiunge un ulteriore livello di incertezza. Mentre le trattative tra Washington e Pechino per la vendita della divisione americana del social network procedono a rilento, il caso Manus dimostra che il flusso di tecnologie non è unidirezionale. Nonostante i tentativi diplomatici, il futuro di TikTok rimane oggetto di speculazioni e negoziati che coinvolgono la sovranità algoritmica delle due nazioni.

Nvidia, guidata da Jensen Huang, ha spesso lodato la qualità della ricerca cinese nell'intelligenza artificiale, sottolineando come la Cina ospiti la più vasta popolazione di scienziati del settore. Questa abbondanza di competenze è ciò che Meta cerca di assorbire attraverso acquisizioni mirate. Tuttavia, l'intervento del Ministero del Commercio cinese suggerisce che anche il paese asiatico è pronto a mettere in campo strategie protezionistiche.

La tecnologia è diventata il principale campo di battaglia tra le due superpotenze mondiali

L'azione di Pechino su Manus appare come una risposta necessaria per mantenere la competitività tecnologica a lungo termine. Se le aziende cinesi possono semplicemente "svanire" all'estero una volta raggiunto il successo, l'investimento statale nella ricerca perde di efficacia. È probabile che vedremo un inasprimento delle leggi, pensato per rendere più difficile la vita alle aziende cinesi che vogliono andare all’estero. Soprattutto dopo che hanno ottenuto denaro pubblico.

Meta si trova ora in una posizione scomoda, con un'acquisizione già annunciata ma bloccata nelle maglie della burocrazia geopolitica. La pretesa di Menlo Park di liquidare gli investitori cinesi per garantire l'indipendenza della tecnologia potrebbe non essere sufficiente a placare il Ministero del Commercio. Resta da vedere se Manus rimarrà un'entità isolata a Singapore o se diventerà la prima vittima di una nuova fase di secessione tecnologica globale.