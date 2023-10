QNAP, il nuovo switch gestito QSW-M3212R-8S4T rivoluziona lo spazio rack

QNAP, l'azienda leader nell'innovazione delle soluzioni di computing, di rete e storage, ha svelato lo switch gestito QSW-M3212R-8S4T. Con le sue dimensioni compatte e le sue molte funzionalità, questo dispositivo può fare la differenza in ambienti SMB/SOHO.

Con una larghezza di soli 207 mm, questo switch da rack è stato progettato per ambienti con spazio limitato. Gli amministratori IT possono ora ottimizzare l'utilizzo dello spazio fisico e del cablaggio installando il QSW-M3212R-8S4T insieme ad altri switch rackmount a mezza larghezza QNAP in uno spazio rack da 1U.

Allo stesso tempo, il QSW-M3212R-8S4T offre grande versatilità: dodici porte ad alta velocità 10GbE, di cui otto porte SFP+ e quattro porte RJ45. Queste porte sono compatibili con le tecnologie NBASE-T 10GbE e Multi Gigabit, consentendo il supporto di cinque velocità differenti (10Gbps, 5Gbps, 2,5Gbps, 1Gbps e 100Mbps).

In termini di gestione, il QSW-M3212R-8S4T offre funzioni di gestione Layer 2, tra cui LACP, VLAN, ACL e LLDP, rendendo il controllo del bandwidth e la sicurezza di rete più efficienti che mai. Inoltre, supporta il protocollo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), garantendo espansione, ridondanza e prevenzione dei loop per reti su piccola/media scala.

Non manca una grande efficienza energetica con certificazione IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, grazie anche a un innovativo sistema di raffreddamento intelligente.