Qualcomm ha presentato la piattaforma Qualcomm Aware, pensata per consentire alle aziende di recuperare e sfruttare dati in tempo reale provenienti da tecnologie IoT (Internet of Things).

Qualcomm Aware è una soluzione IoT che si propone di semplificare la progettazione e migliorare l’efficienza operativa degli asset critici.

L’ecosistema di partner hardware e software combinato con la tecnologia leader di Qualcomm offre una connettività globale per ottimizzare le tecnologie di localizzazione, gli avvisi dei sensori e le funzionalità di gestione e controllo dei dispositivi.

In questo modo, sarà possibile offrire servizi differenziati per la gestione di asset critici che richiedono un processo decisionale accurato e tempestivo, come la distribuzione della catena del freddo, il monitoraggio dei beni di pubblica utilità, il tracciamento delle spedizioni di merci, la gestione del magazzino e dell’inventario.

In sostanza, Qualcomm Aware è una soluzione IoT completa che offre un’esperienza cloud di facile utilizzo per gli sviluppatori e che promette di migliorare l’efficienza e la sicurezza di molti settori industriali critici.

Qualcomm Aware si basa su tre pilastri fondamentali: la leadership tecnologica, l’ecosistema di partner hardware e software e l’architettura API-first con strumenti di facile utilizzo per gli sviluppatori che semplificano l’interoperabilità.

Sinergia tra hardware e servizi

Qualcomm ha venduto oltre 350 milioni di chipset modem IoT in vari settori industriali, tra cui il recente modem Qualcomm 216 IoT LTE che fornisce velocità ottimizzate per l’IoT fino a 10 Mbps a basso consumo.

Qualcomm Aware però va oltre l’hardware, grazie alle recenti acquisizioni di Skyhook Wireless e PoLTE Corporation: queste acquisizioni consentono alla piattaforma di offrire funzionalità di localizzazione intelligenti e ubiquitarie con una tecnologia di localizzazione che funziona negli ambienti di segnale più difficili e che fornisce contesto di consapevolezza e monitoraggio delle condizioni alle soluzioni aziendali.

Ciò consente di ottenere visibilità end-to-end degli asset e delle operazioni, aiutando le aziende a essere più informate e preparate.

La Qualcomm Aware Platform include anche strumenti di sicurezza cloud leader del settore e crittografia e autenticazione reciproca di tutte le comunicazioni device-to-cloud, oltre a connettività cellulare globale, gestione e provisioning dei dispositivi.

Qualcomm Aware offre un’esperienza IoT completa che si basa sul silicio, sulla localizzazione intelligente e sulla sicurezza avanzata, consentendo alle aziende di migliorare l’efficienza e la sicurezza di molti settori industriali critici.

Per far sì che l’IoT possa essere adottato su vasta scala, sono necessarie diverse soluzioni in grado di soddisfare le varie esigenze delle applicazioni industriali. La piattaforma riunisce un ecosistema di partner hardware e software per sviluppare soluzioni connesse adatte a diversi casi d’uso.

La piattaforma includerà architetture personalizzate e scalabili chiamate Qualcomm Aware Blueprints, che consentiranno alle aziende di implementare soluzioni pre-progettate e personalizzate in modo rapido ed efficiente.

Grazie alla collaborazione con un’ampia gamma di Independent Software Vendor (ISV) e System Integrator (SI), le aziende potranno implementare soluzioni per le proprie esigenze specifiche.

Integrazione semplificata

Qualcomm Aware offre un framework altamente personalizzabile con API standard per una facile interoperabilità con cloud privati, piattaforme applicative specifiche del settore e strumenti software aziendali esistenti.

La piattaforma può essere integrata con Microsoft Dynamics 365 e consente ai clienti di progettare soluzioni personalizzate per le loro esigenze aziendali.

Grazie alla localizzazione precisa e ottimizzata dal punto di vista energetico, Qualcomm Aware può fornire una maggiore visibilità e tracciabilità delle merci durante tutto il loro percorso, aiutando le aziende a gestire in modo più efficiente i loro beni e mitigare le interruzioni e le difficoltà di pianificazione causate da cambiamenti imprevisti della domanda e dell’offerta.

La piattaforma consente di astrarre la complessità della creazione di un gemello digitale nel cloud e fornire gli strumenti necessari per gestire la supply chain in modo più efficiente.