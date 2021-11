Salone dei Pagamenti, le novità di Mastercard

Mastercard torna al Salone dei Pagamenti 2021 con un Virtual Innovation Showcase per presentare, in una demo area virtuale, le novità e le soluzioni tecnologie che rivoluzioneranno il futuro dei pagamenti digitali al servizio di issuer, consumatori, partner e retailer.

Per tutta la durata del Salone, Mastercard ha messo in mostra soluzioni innovative nel campo dei pagamenti digitali, in linea con la forte accelerazione digitale in corso nel nostro Paese, l’accresciuta attenzione alla sicurezza, la prevenzione ai cyber attack e il supporto a esercenti e piccole medie imprese nella gestione quotidiana del business. Tutto questo nel rispetto di una maggiore sensibilità verso il perseguimento di abitudini, usi e consumi sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Ethoca, società acquisita da Mastercard, è una FinTech globale di soluzioni tecnologiche che aiutano consumatori, esercenti, banche ed emittenti di carte nella collaborazione in tempo reale in modo da identificare e risolvere rapidamente il problema delle frodi e del chargeback nel commercio digitale.

Per rispondere alla crescente esigenza di chiarezza e facile accesso a informazioni e dettagli sulle transazioni, la soluzione Ethoca Consumer Clarity è in grado di elaborare dati interessanti lato esercenti e a metterle a disposizione dei titolari delle carte e emittenti, direttamente attraverso desktop, mobile app o call center. Tra queste informazioni ad esempio ricevute, lo storico delle spese, dati sugli esercenti e molto altro.

Digital Identity è la soluzione che permette di dimostrare la propria identità in base alle impostazioni prescelte, scegliendo le informazioni che si vogliono condividere e con chi, così da proteggere i propri dati interagendo in modo semplice e cogliendo al volo ogni tipo di opportunità con la massima tutela della propria identità virtuale.

ID è un modo semplice per verificare la propria identità digitale in modo semplice, rapido e sicuro quando occorre, indipendentemente che si tratti di voler accedere al proprio fascicolo sanitario, identificarsi nel rapporto con la PA, prenotare i propri viaggi, iscriversi all’università e molto altro ancora.

Voice Consumer Control è la soluzione che permette di accedere e gestire i propri account comodamente attraverso un dispositivo domestico con assistente vocale integrato per una maggior sicurezza sugli acquisti con controlli estesi su device e wallet digitali.

Mastercard Business Pack nasce invece per facilitare lo scambio di dati relativi ai pagamenti trade, permettendo di migliorare i flussi di cassa con un conseguente impatto positivo sul business. Questo consente ai piccoli esercenti di ricevere i pagamenti ed essere in grado di pagare i propri fornitori utilizzando un’unica soluzione integrata per una migliore gestione di spese e performance.

All’interno del Virtual Innovation Showcase presenti anche alcune tecnologie che stanno già rivoluzionando le esperienze di pagamento quotidiane dei consumatori in una chiave più responsabile e sostenibile.

Tra queste, Mastercard Donate, nata dalla spinta solidale degli italiani post pandemia e tecnologia che permette di effettuare donazioni impostando un importo da destinare ad una buona causa ogni volta che si effettua un acquisto online, e Priceless Planet Coalition, la piattaforma nata per unire gli sforzi di imprese, banche, consumatori verso obiettivi comuni di salvaguardia dell’ambiente.