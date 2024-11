SMAU 2024, l’Italia è piena di persone che vogliono innovare

SMAU è una delle principali piattaforme di innovazione in Italia, attiva da oltre cinquant’anni, e si è evoluta da fiera tecnologica a hub dinamico per la connessione tra startup, grandi aziende e investitori. Ogni anno, SMAU riunisce i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione, offrendo alle imprese l’opportunità di scoprire nuove soluzioni e stringere partnership strategiche. SMAU 2024, svoltosi il 29 e 30 ottobre a Milano, ha presentato un’ampia gamma di tecnologie emergenti, con un focus su open innovation e collaborazione tra le diverse realtà del panorama imprenditoriale.

Quest’anno, l’evento ha dato particolare attenzione alla trasformazione digitale e alla sostenibilità, settori che continuano a guidare la crescita delle imprese italiane. Gli ambiti rappresentati includevano mobilità, industria 4.0, agritech, ma anche gestione delle risorse umane e benessere dei dipendenti, due temi cruciali per la competitività aziendale e il mantenimento dei talenti.

La tecnologia applicata alla gestione delle risorse umane

Uno degli ambiti di maggiore interesse a SMAU 2024 è stato quello delle soluzioni per la gestione dei talenti e il benessere dei dipendenti. Diverse startup si sono specializzate nella creazione di strumenti avanzati per l’HR (Human Resources), focalizzandosi su aree strategiche come la formazione, la crescita professionale e la retention dei dipendenti.

Talentware: gestione dei talenti e approccio skill-based

Talentware è una piattaforma di gestione dei talenti che adotta un approccio innovativo, basato sulle competenze (skill-based) invece dei ruoli fissi. Questo consente alle aziende di creare percorsi di carriera personalizzati, valorizzando le abilità e gli interessi dei dipendenti piuttosto che limitarsi ai ruoli tradizionali. Grazie a un sistema di mappatura dinamica delle competenze, Talentware offre una visione chiara dei talenti aziendali, permettendo di individuare facilmente le competenze presenti e quelle mancanti.

La piattaforma integra l’intelligenza artificiale per analizzare dati provenienti da diversi ambiti e aggiornare automaticamente il profilo di ogni dipendente, evidenziando i possibili percorsi di crescita. Questo non solo facilita la gestione interna delle risorse umane, ma migliora il coinvolgimento dei collaboratori, offrendo loro opportunità di sviluppo in linea con i loro obiettivi e il fabbisogno aziendale.

Talentware supporta anche la formazione continua attraverso programmi di sviluppo che colmano i gap di competenze individuati, garantendo un aggiornamento costante delle abilità. Questo focus sull’evoluzione professionale è fondamentale per mantenere i migliori talenti e migliorare la soddisfazione dei dipendenti, elementi chiave per ridurre il turnover.

L’approccio flessibile di Talentware si rivela particolarmente utile in contesti aziendali dinamici: le competenze possono essere facilmente riallocate a progetti o ruoli diversi, favorendo la collaborazione tra dipartimenti e aumentando l’agilità organizzativa. Con questa soluzione, le aziende possono gestire meglio le loro risorse umane, rispondendo rapidamente alle sfide del mercato e promuovendo un ambiente di lavoro che valorizza il potenziale dei dipendenti.

Myndoor: benessere e prevenzione dello stress lavorativo

Myndoor, fondata da Francesco Finazzi, è una piattaforma innovativa dedicata al benessere mentale e alla gestione dello stress aziendale. Finazzi, ex pilota dell’aeronautica militare, ha trasferito nella sua startup un’esperienza diretta in ambienti ad alto rischio, dove lo stress può compromettere la sicurezza e l’efficacia delle prestazioni. Questo background ha ispirato la creazione di Myndoor, che si propone di migliorare la qualità della vita lavorativa attraverso strumenti mirati.

Utilizzando l’intelligenza artificiale, Myndoor monitora il livello di engagement dei dipendenti, analizzando dati comportamentali e di soddisfazione. La piattaforma fornisce suggerimenti personalizzati per prevenire lo stress, facilitando un approccio proattivo al benessere aziendale. Il monitoraggio continuo permette di identificare eventuali segnali di disagio e intervenire rapidamente, contribuendo a un ambiente lavorativo più sereno e produttivo.

Myndoor offre anche percorsi di formazione per aiutare i dipendenti a gestire situazioni complesse e migliorare la resilienza. Attraverso programmi specifici, i lavoratori apprendono tecniche per affrontare lo stress e migliorare il proprio benessere psicofisico, aumentando così la loro capacità di far fronte a pressioni e sfide lavorative.

L’approccio di Myndoor non si limita a migliorare il benessere individuale, ma ha un impatto positivo sull’intera organizzazione, promuovendo un ambiente di lavoro più sicuro e collaborativo. Riducendo il turnover e migliorando la produttività, Myndoor supporta le aziende nella creazione di una cultura del benessere, dove la performance è sostenuta da un clima positivo e da una forte attenzione alle esigenze dei dipendenti.

Factorial: la piattaforma HR all-in-one

Factorial si è distinta per la sua piattaforma HR all-in-one, che integra diverse funzionalità per facilitare la gestione delle risorse umane nelle piccole e medie imprese. La piattaforma permette di semplificare la gestione di presenze, ferie, buste paga e performance, offrendo alle aziende una visione completa e centralizzata delle attività HR. Questa soluzione è particolarmente apprezzata per la sua accessibilità e il focus sulla semplificazione dei processi operativi, liberando così tempo e risorse per attività strategiche.

A SMAU 2024, il settore delle risorse umane si è distinto come uno degli ambiti più innovativi, con numerose startup impegnate a migliorare la gestione dei talenti, il benessere aziendale e la produttività dei team. Oltre a realtà già menzionate come Myndoor, Factorial e Talentware, molte altre aziende hanno presentato soluzioni all’avanguardia, confermando l’evoluzione costante di questo settore.

Tra queste spicca HRCOFFEE, che ha sviluppato una piattaforma per potenziare il coinvolgimento dei dipendenti tramite sistemi di feedback e migliorare il clima aziendale. Gympass, invece, propone un servizio di wellness integrato, che consente alle aziende di offrire ai dipendenti accesso a palestre e corsi di fitness, favorendo uno stile di vita sano e attivo. Anche Mindwork si è affermata per l’attenzione alla salute mentale, offrendo supporto psicologico e programmi di benessere personalizzati per i dipendenti.

Altri nomi di rilievo includono Allibo, una piattaforma per la gestione dei processi di selezione e valutazione delle competenze, e BeTalent, che offre soluzioni per il miglioramento della cultura aziendale e la crescita professionale. Anche Joinrs si dedica al supporto delle imprese nell’ottimizzazione della gestione del personale, con servizi di consulenza e tecnologia avanzata.

Questa varietà di approcci dimostra come il settore HR sia in piena evoluzione, con proposte che abbracciano il benessere fisico e mentale, la formazione continua e l’engagement. SMAU 2024 ha confermato il valore delle startup HR come motore di innovazione per un mondo del lavoro sempre più orientato alla cura dei talenti e all’efficacia operativa.

Nuovi Acceleratori di Innovazione Aziendale

A SMAU 2024 sono stati presentati anche due acceleratori aziendali che si distinguono per il loro impegno nel sostenere le startup innovative. Questi acceleratori hanno l’obiettivo di individuare aziende ad alto potenziale e accompagnarle nella loro crescita, creando allo stesso tempo sinergie con le strutture aziendali più consolidate.

PLAI di Mondadori

Lanciato da Mondadori, PLAI è un acceleratore d’impresa che cerca startup innovative nel campo dei contenuti digitali e dei media. PLAI organizza call periodiche per identificare aziende emergenti, alle quali offre supporto tramite mentoring, accesso a risorse strategiche e la possibilità di integrarsi nelle attività del gruppo Mondadori. Questo acceleratore rappresenta una soluzione importante per le aziende che mirano a rinnovare il loro approccio ai contenuti, mantenendo alta la competitività nel settore dell’intrattenimento e dell’informazione.

Amplifon X di Amplifon

Amplifon X è la divisione di Amplifon dedicata alla crescita di startup tecnologiche. Questo acceleratore si concentra su soluzioni legate alla salute e al benessere, con particolare attenzione all’innovazione nell’audio e nelle tecnologie di supporto. Amplifon X mira a sviluppare nuove applicazioni nel settore della cura dell’udito, lavorando con startup in grado di offrire tecnologie all’avanguardia. Le sinergie con le startup permettono ad Amplifon di espandere la propria gamma di servizi e prodotti, mantenendo un ruolo di leader nel settore della salute e benessere.

SMAU 2024 si è confermato come un appuntamento cruciale per il panorama italiano dell’innovazione, non solo per le opportunità di networking, ma anche per la qualità delle startup e delle tecnologie presentate. L’attenzione alla gestione delle risorse umane e ai nuovi acceleratori interni alle grandi aziende segna un passo avanti importante nella creazione di un ecosistema imprenditoriale sempre più integrato e collaborativo. Eventi come SMAU offrono un quadro unico per osservare l’innovazione in atto e per individuare i futuri protagonisti della trasformazione digitale.