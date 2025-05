SumUP sconta tutti i suoi POS portatili: li hai già visti?

Se siete alla ricerca di un nuovo POS portatile per la vostra attività, questa potrebbe essere l’occasione perfetta. SumUP, tra i leader nel settore dei pagamenti elettronici, ha lanciato una promozione che coinvolge l’intera gamma dei suoi dispositivi portatili. Tutti i modelli hanno subito una riduzione di prezzo significativa, con sconti che arrivano a un risparmio medio del 30%. Dalle soluzioni più essenziali a quelle più complete, l’offerta di SumUP si adatta a diverse esigenze e tipologie di attività, offrendo dispositivi intuitivi, compatti e sempre pronti all’uso.

POS SumUP, perché approfittarne?

Entrando nel dettaglio delle offerte, il modello più economico, il "Solo Lite", è ora acquistabile a soli 22€, una cifra davvero contenuta per iniziare ad accettare pagamenti in modo professionale. Se desiderate una maggiore autonomia, potete optare per il "Solo Lite con base di ricarica", disponibile a 29€. Il modello intermedio, il "Solo", passa invece a 59€, mentre per chi ha bisogno anche di stampare ricevute fisiche c’è il "Solo con stampante" a 84€. Infine, il terminale più completo, il "Terminal", che include tutto il necessario per un’esperienza di pagamento avanzata, viene ora proposto a 169€. Da non dimenticare la soluzione gratuita "Tap to Pay", che consente di accettare pagamenti direttamente dal vostro smartphone, senza bisogno di hardware aggiuntivo.

Questi sconti rendono i dispositivi SumUP ancora più accessibili per professionisti, commercianti e piccole imprese che vogliono dotarsi di strumenti moderni ed efficienti. I POS di SumUP si contraddistinguono per la semplicità d’uso, la portabilità e la compatibilità con tutti i principali metodi di pagamento elettronico, inclusi carte contactless, chip e app mobili. Grazie alla loro versatilità, sono ideali sia per chi lavora in un punto vendita fisso sia per chi opera in mobilità, come liberi professionisti, artigiani o venditori ambulanti.

In un mercato sempre più orientato ai pagamenti digitali e alla praticità, scegliere il giusto POS può fare la differenza nella qualità del servizio offerto ai clienti. Con questa promozione, SumUP dimostra di voler supportare le attività commerciali, mettendo a disposizione strumenti di alto livello a prezzi più competitivi. Se volete rendere più moderno e flessibile il vostro sistema di pagamento, questa è un’occasione da cogliere al volo.

