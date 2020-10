Among Us: 6 giochi da tavolo che vi piaceranno

In tempo di pandemia, su Twitch ha trovato la sua fortuna Among Us, un video game del 2018 semplice e immediato in cui un gruppo di cosmonauti ha il compito di riparare la propria astronave, sopravvivendo nel contempo alle malefatte di alcuni impostori assetati di sangue. Ispirati dalla frenesia e dalla paranoia offerte dal titolo, ci lanciamo nell’esplorazione di dieci giochi da tavolo capaci di proiettare le bizzarre atmosfere di Among Us direttamente nel salotto di casa vostra.

Asmodee – Lupi Mannari di Roccascura

È innegabile che Among Us subisca l’importante influenza di uno storico party game famoso in tutto il mondo, sebbene sia spesso identificato da nomi diversi: Licantropi, Mafia, Strega e molti altri. Si tratta, in un modo o nell’altro, nel simulare la vita di una sperduta cittadina i cui abitanti si trovano a dover reagire a una minaccia occulta, a nemici che si sono riusciti a infiltrare nella comunità e che a ogni round reclamano la vita di giocatori innocenti.

Si tratta di un gioco che non richiede alcuna spesa per essere goduto, bastano un po’ di foglietti, una penna e molti amici (solitamente dagli 8 ai 18). Ciò non di meno, complice il successo e la fama di questo sfogo ludico, molti game designer hanno prestato le loro competenze per creare tutta una serie di supporti fisici atti a rendere le partite più immersive. Tra tutti gli esemplari di questo genere, il titolo più noto e celebrato è sicuramente l’italianissimo Lupus in tabula, tuttavia non possiamo che menzionare e favorire l’omologo francese, Lupi Mannari di Roccascura, gioco che si staglia per la qualità delle sue estetiche e per il suo stile sofisticato.

dV Giochi – Una notte da lupi

Trovate che le partite di Lupi Mannari di Roccascura siano troppo lunghe? Oppure il problema è che sia difficile organizzarsi con gli amici per recuperare decine di giocatori? Quale che sia il problema, Una notte da lupi è il titolo che fa per voi. Si tratta di una rivisitazione in salsa nipponica di Licantropi, un “remake” che riesce a semplificarne all’estremo le dinamiche di gioco e, al contempo, velocizza le partite fino a renderle immediate e fulminee.

L’intero gioco dura appena cinque minuti e per iniziare una partita bastano 3-10 giocatori. Chi ha già sperimentato Lupi Mannari di Roccascura o Lupus in Tabula si troverà a casa con Una notte da lupi, gli altri impareranno a compiere i primi passi in un battibaleno.

Czech Games Edition – Space Alert

Infiltrazione, bluff e tradimento non sono gli unici ingredienti che caratterizzano Among Us, anche l’elemento fantascientifico del dover rimettere in sesto la propria navicella è una parte non indifferente dell’esperienza di gioco. Questo “ingrediente”, latente nei titoli sopra citati, viene invece esplorato con generosità da Space Alert, gioco ceco che mette 1-5 giocatori nei panni di una ciurma di cosmonauti che deve coordinarsi per risolvere i problemi che irrimediabilmente colpiranno la loro nave spaziale. Nessun infiltrato, nessun sobillatore, “solo” una disavventura galattica da risolvere in fretta e furia.

Il look del gioco è forse un po’ spartano, ma ogni singolo match viene nondimeno reso memorabile da una peculiarità più unica che rara: le minacce galattiche che colpiscono la ciurma vengono annunciate in tempo reale dalla voce del computer di bordo, la quale viene riprodotta da un CD incluso nella confezione. Composto da tracce audio lunghe dieci minuti, il disco garantisce una serie di diverse avventure, ognuna delle quali caratterizzata da un grado di complessità crescente. Space Alert, d’altronde, è un gioco per nulla semplice da terminare, tutto ciò che viene dallo spazio sembra intenzionato a uccidere i giocatori e collaborare diventa assolutamente indispensabile.

Facade Games – Salem 1692

I titoli di Facade Games sono tutti degni di nota, se non altro perché sono tutti immediatamente riconoscibili per design e stile. Caratterizzati da un prezzo accessibile, sono tipicamente progettati per assumere le sembianze di un tomo rilegato e di encomiabile fattura così che, una volta riposti sulla mensola, preservino un’estetica impeccabile capace di deliziare i collezionisti. Pur superando l’estro del packaging, Salem 1692 riesce a convincere e appagare grazie a una rivisitazione profonda delle meccaniche tipiche di Licantropi.

A differenza del suo progenitore, il titolo ideato da Facade Games non appoggia in tutto e per tutto sulla capacità degli impostori di saper bluffare, piuttosto crea situazioni ibride in cui è possibile alterare il flusso degli avvenimenti anche intervenendo con delle carte azione. In altre parole, Salem 1692 è un Licantropi pensato per tutti coloro che non hanno mai tollerato Licantropi.

Giochi Uniti – Battlestar Galactica: Il gioco da tavolo

Ispirata all’omonima serie televisiva, Battlestar Galactica: Il gioco da tavolo pone gruppi composti da 3-6 giocatori nei panni degli eroi della razza umana con l’obiettivo disperato di frenare la sanguinosa avanzata dei Cyloni, robot senzienti che si sono ribellati da tempo ai loro padroni.

Questo gioco da tavolo si avvicina quanto non mai alle alchimie tipiche di Among Us: ha una tematica sci-fi, è gravato da continue emergenze spaziali a cui dover porre rimedio ed è arricchito dalla presenza dell’immancabile infiltrato pronto a mandare in rovina i suoi avversari. Battlestar Galactica è un’opera di certo interesse e che non mancherà di appagare anche coloro che non hanno avuto il piacere di seguire il telefilm, tuttavia bisogna anche tenere a mente che il titolo richiede un investimento di tempo non indifferente, con le partite che possono tranquillamente raggiungere le tre ore.

Gray Fox Game – Deception: Murder in Hong Kong

Tra il noir e il pulp, Deception: Murder in Hong Kong è un corposissimo gioco investigativo pensato per 4-12 giocatori, i quali devono interpretare una serie di detective coordinati da un game master che per l’occasione si improvvisa medico forense. Lo scopo dei partecipanti è quello di fermare una lunga lista di omicidi e per farlo devono decifrare correttamente gli indizi raccolti, così da riuscire a incastrare il pericoloso serial killer che terrorizza la città. Come se non bastasse – colpo di scena – il suddetto serial killer è proprio uno degli agenti e farà di tutto per depistare i suoi colleghi e nascondere le proprie tracce.

Giocare una partita di Deception: Murder in Hong Kong è come vivere in prima persona un episodio di CSI: Scena del crimine. Se pensate che l’investigazione sia il vostro forte, non ve lo potete perdere.

