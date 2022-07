L’attore di The Matrix e John Wick è stato un grande protagonista al San Diego Comic-Con. Durante un apposito panel sono infatti stati forniti nuovi aggiornamenti sull’anime di BRZRKR, tratto dal fumetto di Keanu Reeves. La serie, come già annunciato in passato, sarà realizzata per conto di Netflix che si era accaparrata i diritti dell’opera cartacea.

Aggiornamenti sull’anime di BRZRKR

Al Comic-Con è stato annunciato che l’anime sarà realizzato dalla Compagnia giapponese Production I.G e ne sono già state ordinate due stagioni, segno che la piattaforma di streaming nutre grande fiducia attorno al progetto. La serie espanderà l’universo narrativo del fumetto e vedrà Keanu Reeves riprendere il suo ruolo da protagonista.

Oltre all’anime ci sarà anche un film, ma su questo punto non sono state divulgate informazioni. BRZRKR è la prima opera fumettistica di Reeves e racconta in toni brutali la saga di un guerriero immortale attraverso le diverse ere. La serie a fumetti, pubblicata da Boom! Studios, oltre al già citato Reeves ha visto il coinvolgimento di Matt Kindt (DC, Vertigo), che ha affiancato Reeves alla sceneggiatura, e Ron Garney (Marvel) ai disegni.

BRZRKR è una saga epica e brutale sulla vita di un guerriero immortale di 80.000 anni, costantemente in lotta attraverso i secoli. L’uomo conosciuto solo come B è mezzo mortale e mezzo dio ed è stato maledetto e costretto a un’esistenza di violenza… fino al punto di sacrificare la sua sanità mentale. In Italia è arrivata grazie a Panini Comics.

Keanu Reevs ha deciso di lanciarsi nel mondo dell’anime essendo stato da sempre un grande appassionato del medium. Sempre al Comic-Con, infatti, ha svelato di come Akira e Ghost in the Shell, opere che non hanno bisogno di presentazioni, sono i due suoi anime preferiti in assoluto, avendolo aiutato nella preparazione per il ruolo di Neo in The Matrix. BRZRKR terminerà la sua run a fumetti, dopo 12 numeri, verso la fine dell’anno.