Dallo Sceriffo di Nottingham a Severus Piton: tutti i volti di Alan Rickman

Le generazioni più giovani di spettatori lo hanno conosciuto nel ruolo del temibile professore di Pozioni, Severus Piton, nella saga di Harry Potter. Coloro che invece sono un po’ più datati lo hanno visto in film ben precedenti, come Die Hard o Robin Hood: Il principe dei ladri. Ma tutti loro, a prescindere dall’età, lo porteranno sempre nel cuore. Parliamo di un attore scomparso troppo presto, a soli 69 anni, a causa di un male incurabile: il nostro protagonista è Alan Rickman, di cui ricordiamo le gesta e le sue principali attività tra cinema e teatro in occasione del suo compleanno, il 21 febbraio. Ricordate tutti i suoi film, almeno quelli principali? E pensate di sapere proprio tutto sulla sua vita? Ripercorriamo insieme i passi del suo cammino intenso nel mondo della recitazione.

Alan Rickman, come nasce un…grafico

Alan Sidney Patrick Rickman nacque in una famiglia operaia di Acton, nella zona ovest di Londra, il 21 febbraio 1946. Era figlio di madre gallese, Margaret Doreen Rose, casalinga, e di Bernard William Rickman, operaio, pittore e decoratore di case, nonché ex montatore di aerei della seconda guerra mondiale. Rickman era di origine gallese, irlandese e inglese. oltre che avere due fratelli, David e Michael, e una sorella, Sheila. Sin dalla nascita, si comincia a tracciare il suo destino, con una peculiarità che lo ha reso celebre nella recitazione: Rickman ha una mascella stretta, che ha così determinato quel particolare tono languido della sua voce rimasto per tutta la vita.

Quando aveva otto anni però, suo padre morì di cancro ai polmoni, lasciando sua madre a dover crescere lui e i suoi tre fratelli da sola. Secondo la biografa Maureen Paton, la famiglia fu “trasferita in una tenuta di Acton a ovest della prigione di Wormwood Scrubs, dove sua madre lottò per crescere da sola quattro figli lavorando per l’ufficio postale.” La donna si sposò di nuovo nel 1960, ma divorziò dal patrigno di Rickman dopo tre anni. Da bambino, Alan eccelleva nella calligrafia e nella pittura ad acquerello, tra i vari corsi seguiti alla West Acton First School, poi alla Derwentwater Primary School di Acton, e infine la Latymer Upper School di Londra, dove fu coinvolto nel corso di teatro.

Dopo aver lasciato la Latymer con il massimo dei voti in Scienze, frequentò il Chelsea College of Art and Design dal 1965 al 1968 e poi il Royal College of Art dal 1968 al 1970. La sua formazione gli permise di lavorare come grafico per la rivista interna del Royal College of Art, ARK, e per il Notting Hill Herald, che considerava un’occupazione più stabile della recitazione. In seguito disse che la scuola di teatro “non era considerata una cosa sensata da fare a 18 anni”. Dopo la laurea, Rickman e alcuni amici aprirono uno studio di progettazione grafica chiamato Graphiti, ma dopo tre anni di attività di successo, decise che avrebbe perseguito la recitazione professionalmente.

La carriera come attore: gli esordi

Scrisse per richiedere un’audizione alla Royal Academy of Dramatic Art (RADA), che frequentò dal 1972 al 1974. Mentre era lì, si mantenne lavorando come sarto per Sir Nigel Hawthorne e Sir Ralph Richardson. Dopo essersi diplomato alla RADA, Rickman ha lavorato a lungo con il repertorio britannico e con gruppi teatrali sperimentali in produzioni come The Seagull di Cechov e The Grass Widow di Snoo Wilson al Royal Court Theatre, ed è apparso tre volte all’Edinburgh International Festival. Nel 1978, si esibì con il Court Drama Group, ottenendo ruoli in Romeo e Giulietta e A View from the Bridge, tra le altre opere. Mentre lavorava con la Royal Shakespeare Company (RSC), fu scritturato in As You Like It. Il suo ruolo fondamentale fu in The Barchester Chronicles (1982), l’adattamento della BBC dei primi due romanzi di Trollope su Barchester, nel ruolo del reverendo Obadiah Slope.

Rickman ebbe il ruolo del protagonista maschile, il visconte di Valmont, nella produzione del 1985 della Royal Shakespeare Company dell’adattamento di Christopher Hampton de Les Liaisons Dangereuses, diretto da Howard Davies. Dopo che la produzione RSC si trasferì nel West End nel 1986 e a Broadway nel 1987, Rickman ricevette sia una nomination al Tony Award che al Drama Desk Award per la sua interpretazione.

Nel 1988, Rickman interpretò l’antagonista Hans Gruber nel thriller d’azione Die Hard in quello che fu il suo primo film. Protagonista al fianco di Bruce Willis, l’interpretazione di Rickman gli valse il plauso della critica e un posto nella lista AFI’s 100 Years…100 Heroes & Villains come il 46° miglior cattivo della storia del cinema Rickman ha poi rivelato che quasi non ha accettato il ruolo perché non pensava che Die Hard fosse il tipo di film che voleva fare.

Gli anni Novanta e la saga di Harry Potter

La sua interpretazione dello sceriffo di Nottingham in Robin Hood: Il principe dei ladri (1991), che gli valse il BAFTA Award per il miglior attore in un ruolo non protagonista, gli fece anche guadagnare la lode come uno dei migliori attori a ritrarre un antagonista nei film. Ha recitato in film romantici tra cui Jamie in Truly, Madly, Deeply (1991) e il colonnello Brandon in Ragione e sentimento (1995); ha interpretato l’australiano Elliot Marston con Tom Selleck in Carabina Quigley (1990), e recitato come il “monaco pazzo” Rasputin nel biopic della HBO Rasputin: Dark Servant of Destiny (1996), per il quale ha vinto un Golden Globe Award e un Emmy Award.

Rickman ha diretto The Winter Guest all’Almeida Theatre di Londra nel 1995 e la versione cinematografica della stessa opera, uscita nel 1997, con Emma Thompson e Phyllida Law. Le interpretazioni teatrali di Rickman negli anni Novanta includono anche titoli come Antony and Cleopatra nel 1998 come Marco Antonio, con Helen Mirren come Cleopatra, nella produzione del Royal National Theatre all’Olivier Theatre di Londra, andata in scena da ottobre a dicembre 1998. Rickman è apparso in Victoria Wood with All the Trimmings (2000), uno speciale natalizio con Victoria Wood, interpretando un colonnello anziano nella battaglia di Waterloo che è costretto a rompere il suo fidanzamento con il personaggio di Honeysuckle Weeks.

Infine Rickman si oppose però anche a questa costante nella sua carriera recitativa, per essere sempre visto come il villain di turno, anche se era noto per interpretare “personaggi non simpatici”. Durante la sua carriera, Rickman ha interpretato però anche ruoli comici, tra cui quello di Sir Alexander Dane/Dr. Lazarus nel classico cult della parodia fantascientifica Galaxy Quest (1999) con Tim Allen, Sigourney Weaver, Sam Rockwell, e Tony Shalhoub. Ha anche interpretato l’angelo Metatron, la voce di Dio, in Dogma di Kevin Smith (sempre nel 1999).

Arriviamo così alla sua interpretazione di Severus Piton nella serie di film dedicati a Harry Potter, dal 2001 al 2011, inizialmente un personaggio ombroso e dalle intenzioni poco chiare all’inizio della saga. Ma non fu di certo l’unico lavoro che lo tenne impegnato, seppur fosse quello più rilevante soprattutto a posteriori: nel 2002, Rickman si esibì sul palco nella commedia romantica Private Lives di Noël Coward. Dopo il successo all’Albery Theatre nel West End si trasferì a Broadway e terminò al settembre 2002; si riunì con la sua co-protagonista di Les Liaisons Dangereuses Lindsay Duncan e il regista Howard Davies nella produzione vincitrice di un Olivier e un Tony Award.

Tra commedie e teatro

Con Katharine Viner, Rickman prese parte alla commedia My Name Is Rachel Corrie e diresse la prima produzione al Royal Court Theatre, che aprì nell’aprile 2005. Ha vinto il Theatre Goers’ Choice Awards come miglior regista e fece anche amicizia con la famiglia Corri, guadagnandosi la loro fiducia, e lo spettacolo fu accolto calorosamente. Ma l’anno successivo, la sua produzione originale di New York fu “rimandata” per la possibilità di boicottaggi e proteste da parte di coloro che lo vedevano come “agit-prop anti-israeliano”. Rickman ha così denunciato la “censura nata dalla paura” e Tony Kushner, Harold Pinter e Vanessa Redgrave, tra gli altri, hanno criticato la decisione di ritardare indefinitamente lo spettacolo. L’opera da sola fu messa in scena più tardi quell’anno in un altro teatro con recensioni miste, e da allora è stata messa in scena in luoghi di tutto il mondo.

Nel 2003, Rickman ha recitato nella commedia romantica corale Love Actually (2003) nel ruolo del marito sciocco del personaggio di Emma Thompson, Harry. Il film è stato scritto da Richard Curtis ed è stato definito “un classico moderno” da The Independent. Nel 2005, ha prestato la sua voce a Marvin l’androide paranoico nella commedia fantascientifica Guida galattica per gli autostoppisti (2005) con Martin Freeman, Sam Rockwell e Zooey Deschanel. Nel 2007 ha interpretato l’egoista padre vincitore del premio Nobel nella commedia dark Nobel Son (2007).

Rickman è stato nominato per un Primetime Emmy Award per il suo lavoro come Dr. Alfred Blalock in Something the Lord Made (2004) della HBO. Ha anche recitato nel film indipendente Snow Cake (2006) con Sigourney Weaver e Carrie-Anne Moss, e in Perfume: The Story of a Murderer (sempre 2006), diretto da Tom Tykwer. È apparso nel ruolo del giudice Turpin nel film di Tim Burton Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street (2007), acclamato dalla critica, accanto a Johnny Depp e ai suoi co-protagonisti di Harry Potter Helena Bonham Carter e Timothy Spall.

Nel 2009, Rickman ha ricevuto il James Joyce Award dall’University College Dublin’s Literary and Historical Society. Nell’ottobre e novembre 2010, Rickman ha recitato nel ruolo eponimo in John Gabriel Borkman di Henrik Ibsen all’Abbey Theatre di Dublino insieme a Lindsay Duncan e Fiona Shaw. L’Irish Independent ha definito la performance di Rickman “mozzafiato”. L’anno successivo, nel 2010 ha recitato nella produzione televisiva della BBC The Song of Lunch al fianco di Emma Thompson e nello stesso anno ha fornito la voce del Brucaliffo nella versione originale del film di Tim Burton Alice in Wonderland (2010).

Rickman è apparso nuovamente nel ruolo di Severus Piton nel capitolo finale della serie di Harry Potter, Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 (2011). Per tutta la serie, la sua interpretazione di Piton ha raccolto ampi consensi da parte della critica. Kenneth Turan del Los Angeles Times ha detto che Rickman “come sempre, fa l’impressione che rimane più a lungo nella nostra mente”, mentre Peter Travers della rivista Rolling Stone ha definito Rickman “sublime nel darci una visione finalmente del cuore più profondo, e che Piton maschera con un ghigno.”

I riconoscimenti e gli ultimi lavori della sua carriera

La copertura mediatica caratterizzò la performance di Rickman come degna di una nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. La sua ultima apparizione come Piton lo vide ricevere nomination a premi nel 2011, tra cui ai Saturn Awards e agli Scream Awards. Nel novembre 2011, Rickman ha aperto in Seminar, una nuova commedia di Theresa Rebeck, al John Golden Theatre di Broadway. Inoltre ha vinto il Broadway.com Audience Choice Award Come Favorite Actor in a Play ed è stato nominato per un Drama League Award. L’attore ha infine recitato con Colin Firth e Cameron Diaz in Gambit (2012) di Michael Hoffman, un remake del film del 1966, e nel 2013, ha interpretato Hilly Kristal, il fondatore del club punk-rock CBGB dell’East Village, nel film CBGB con Rupert Grint, già noto al pubblico principalmente per il ruolo di Ron in Harry Potter.

Nel 2014, ha diretto e interpretato il film drammatico in costume A Little Chaos con Kate Winslet, Jennifer Ehle e Stanley Tucci. Il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival. Il film ha ricevuto recensioni miste con il consenso della critica che legge: “Il consenso del sito afferma che è elegante e ben recitato senza mai essere all’altezza del suo potenziale drammatico, A Little Chaos è sostenuto dagli sforzi impressionanti di un cast di talento.”

L’anno successivo ha recitato in Eye in the Sky (2015) di Gavin Hood con Helen Mirren, Aaron Paul, e Barkhad Abdi, l’ultimo suo lavoro sugli schermi. Il film ha debuttato al Toronto International Film Festival 2015 con grande successo, ricevendo un punteggio Rotten Tomatoes del 95%, basato su 175 recensioni.

Tra le star più sexy dalla voce “perfetta”

Rickman è stato scelto anche da Empire come una delle 100 stelle più sexy della storia del cinema nel 1995 e si è classificato n. 59 nella lista di Empire “The Top 100 Movie Stars of All Time” nell’ottobre 1997. Nel 2009 e nel 2010, è stato classificato ancora una volta come una delle 100 stelle più sexy da Empire, piazzandosi entrambe le volte al n. 8 dei 50 attori scelti. È stato eletto al consiglio della Royal Academy of Dramatic Art (RADA) nel 1993; successivamente è stato vicepresidente della RADA e membro dei suoi comitati artistici consultivi e di formazione e del consiglio di sviluppo.

L’attore è stato votato n. 19 nella rivista Empire’s Greatest Living Movie Stars over the age of 50 ed è stato nominato due volte per il Tony Award di Broadway come miglior attore (commedia); nel 1987 per Les Liaisons Dangereuses e nel 2002 per un revival di Private Lives di Noël Coward. Il Guardian ha nominato Rickman come “menzione d’onore” in una lista dei migliori attori che non hanno mai ricevuto una nomination agli Oscar. Due ricercatori, un linguista e un ingegnere del suono, hanno trovato “la perfetta voce maschile” come una combinazione delle voci di Rickman e Jeremy Irons basandosi su un campione di 50 voci. La BBC afferma che la “voce sonora e languida di Rickman era il suo biglietto da visita, rendendo anche le linee di dialogo usa e getta un suono ponderato e autorevole.”

Nei loro esercizi di gamma vocale durante gli studi per un GCSE in arte drammatica, è stato individuato dalla BBC per la sua “eccellente dizione e articolazione“. Alan è apparso anche in diverse opere musicali, tra cui una canzone composta da Adam Leonard intitolata Not Alan Rickman. L’attore ha anche svolto una parte da “Maestro di Cerimonie”, annunciando i vari strumenti alla fine della prima parte di Tubular Bells II (1992) di Mike Oldfield nella traccia The Bell. Rickman è stato uno dei tanti artisti che hanno recitato sonetti shakespeariani nell’album When Love Speaks (2002), ed è anche apparso in modo prominente in un video musicale del gruppo rock scozzese Texas intitolato In Demand, presentato in anteprima su MTV Europe nell’agosto 2000.

L’amore nel privato e quello pubblico dei fan

Nel 1965, all’età di 19 anni, Rickman incontrò la diciottenne Rima Horton, che divenne la sua ragazza e che in seguito sarebbe stata una consigliera del Partito Laburista nel Kensington and Chelsea London Borough Council (1986-2006) e una docente di economia alla Kingston University. Nel 2015, Rickman dichiarò che si erano sposati con una cerimonia privata a New York nel 2012. Hanno vissuto insieme dal 1977 fino alla morte di Rickman, senza mai avere figli. L’attore era anche un attivo mecenate della fondazione di ricerca Saving Faces e presidente onorario dell’International Performers’ Aid Trust, un ente di beneficenza che lavora per combattere la povertà tra gli artisti dello spettacolo di tutto il mondo.

Quando si parla di politica, Rickman ha detto che “è nato un membro tesserato del Partito Laburista”. Il suo ultimo lavoro registrato prima della sua morte fu per un breve video per aiutare gli studenti dell’Università di Oxford a raccogliere fondi e consapevolezza della crisi dei rifugiati per Save the Children e Refugee Council.

Nell’agosto 2015, Rickman ha subito un piccolo ictus, che ha portato alla diagnosi di cancro al pancreas. Ha rivelato di avere un cancro terminale solo ai suoi più stretti confidenti e il 14 gennaio 2016, Rickman morì a Londra, all’età di 69 anni, sei settimane prima del suo 70º compleanno. I suoi resti sono stati cremati il 3 febbraio 2016 nel West London Crematorium di Kensal Green e le sue ceneri sono state consegnate alla sua vedova, Rima Horton. I suoi ultimi due film, Eye in the Sky e Alice attraverso lo specchio, sono stati dedicati alla sua memoria, così come The Limehouse Golem, che sarebbe stato il suo prossimo progetto.

Poco dopo la sua morte i suoi fan hanno realizzato un memoriale sotto il cartello “Platform 9¾” alla stazione ferroviaria londinese di King’s Cross, e la sua morte è stata paragonata a quella di David Bowie, un collega della cultura inglese morto alla stessa età di Rickman quattro giorni prima, sempre per un cancro, e anch’esso tenuto nascosto al pubblico. Tributi da parte di co-protagonisti e contemporanei di Rickman sono apparsi sui social media in seguito all’annuncio; poiché il suo cancro non era noto pubblicamente, alcuni come Ralph Fiennes, che “non può credere che se ne sia andato”, e Jason Isaacs hanno espresso la loro sorpresa.

Sir Michael Gambon ha detto alla BBC Radio 4 che era un “grande amico”, e sulla sua capacità di scrivere, dirigere e recitare “era un vero uomo di teatro e di palcoscenico. Ad una rappresentazione nel West End dell’opera che lo rese una star (Les Liaisons Dangereuses), fu ricordato come “un grande uomo del teatro britannico”. La creatrice di Harry Potter, J. K. Rowling, ha definito Rickman “un magnifico attore e un uomo meraviglioso”. Parecchi sono stati gli attori che si sono stretti per ricordarlo con un’ultima frase e un pensiero rivolto a quest’uomo sempre riservato, un grande e indimenticabile attore, ma soprattutto una persona umana d’altri tempi, che non possiamo esimerci dal conservare nella nostra memoria. Come direbbe una famosa citazione del dialogo tra lui, nei panni di Piton, e Albus Silente:

-Dopo tutto questo tempo? Sempre.