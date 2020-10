Aldo, Giovanni e Giacomo arrivano su Disney+

Il mese di ottobre si arricchisce di interessanti novità riguardanti Disney+. Sul catalogo dei contenuti in streaming arrivano, infatti, alcuni film del famoso trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. I film scelti dalla The Walt Disney Company sono: Tre uomini e una gamba, Così è la vita e Chiedimi se sono felice.

Tre uomini e una gamba è uno dei film più celebri del trio comico. Si tratta di una pellicola del 1997 diretta da Massimo Venier e racconta le vicende di Aldo, Giovanni e Giacomo che in compagnia del il cane del proprio capo ed una preziosa gamba di legno sul sedile posteriore, partono per un viaggio on the road pieno di sorprese ed imprevisti, nel loro esilarante debutto cinematografico.

Così è la vita uscì l’anno successivo, nel 1998, e fu realizzato sempre dal regista Massimo Venier. Un ladro, un poliziotto ed un inventore di giocattoli formano un’improbabile amicizia. Bancomat, infatti, è un detenuto che riesce a sequestrare il poliziotto Giacomo e il malcapitato Giovanni, un inventore di giocattoli incredibilmente pignolo e petulante. Il risultato finale è incredibilmente divertente.

Infine Chiedimi se sono felice è un film del 2000 diretto nuovamente da Massimo Venier che racconta la storia di due amici che si innamorano della stessa ragazza durante le prove per uno spettacolo teatrale. Ad organizzare quest’ultimo, però, sono in tre che vedono la loro vita lavorativa tutt’altro che appagante. Per arrivare al successo vorrebbero realizzare l’adattamento teatrale del Cyrano de Bergerac, ma quando al trio si unisce l’attrice amatoriale Marina, la situazione prende una piega inaspettata.

Non è chiaro per quanto tempo i tre film rimarranno sulla piattaforma, quindi non rischiate di perderveli e buona visione!