Alessandro “Vano” Vanoni presenterà il suo libro a Lucca Comics & Games 2021

Durante l’ormai incombente nuova edizione di Lucca Comics & Games 2021, Alessandro “Vano” Vanoni, appassionato narratore e prolifico Content Creator, famoso per la sua serie di video su Youtube #Se-LeCoseParlassero, presenterà il suo nuovo libro, intitolato #SeQuestoLibroParlasse… farebbe morire dal ridere!

Il libro ci racconterà una spassosa avventura, tra il fantastico e il surreale, ambientata in quel di di Varese e le cui vicissitudini vengono raccontate in prima persona tra cosplayer, riferimenti pop, e tante risate e il cui immaginifico prende vita anche grazie alle illustrazioni dalla fumettista e animatrice Fraffrog (Francesca Presentini).

#SeQuestoLibroParlasse… farebbe morire dal ridere! È infatti una storia fantastica, che fa un sapiente uso delle figure più famose (ma non solo) dell’immaginario collettivo pop degli ultimi 30 anni, partendo da Dragonball per arrivare fino a Star Wars, passando per il multiverso Marvel e molto altro ancora. Un viaggio dove il cosplay diventa realtà, in grado di appassionare le lettrici e i lettori più giovani con le sue bizzarre situazioni, ma in grado anche di far divertire i più grandi, grazie a una miriade di citazioni pop tutte da scoprire.

“#SeQuestoLibroParlasse… farebbe morire dal ridere! mi ha in qualche modo ricordato un Ready Player One (disponibile a questo link Amazon) per ragazzi in chiave comedy!” afferma Fraffrog, che ha curato copertina e illustrazioni interne, aggiungendo di essersi davvero divertita ad accompagnare la storia di Alessandro con le sue illustrazioni.

Il libro, 200 pagine 14X21,5 cm, dal costo di 15,90 euro, sarà presentato dall’autore Alessandro “Vano” Vanoni, il 31 ottobre prossimo, presso la libreria Ubik alle 17.30, nel corso di Lucca Comics & Games 2021. kermesse di cui noi di Tom’s Hardware Italia Cultura Pop, abbiamo l’onore di essere Streaming Media Partner, e i cui eventi potrete seguire direttamente dal nostro canale Twitch.